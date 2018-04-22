ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على بتروجيت والزمالك على الأسيوطي (صورة)

اقترب النادي الأهلي من تحقيق رقم قياسي جديد وحصد أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بفوزه 2-1 على مستضيفه بتروجيت في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع الأهلي، المتوج باللقب قبل ست جولات على المسابقة، رصيده إلى 85 نقطة وبات على بُعد ثلاث نقاط من تحقيق رقم قياسي في الدوري بإحراز لقب البطولة بأكبر عدد من النقاط ويتبقى له مباراتان بينما توقف رصيد بتروجيت عند 38 نقطة في المركز 12.

ووصل الأهلي إلى هدفه 72 في المسابقة هذا الموسم ليصبح أكثر أندية الدوري تسجيلًا للأهداف في موسم واحد محطمًا رقم الترسانة عندما سجل 71 هدفًا في موسم 1963-1964.

وأهدر الإسماعيلي نقطتين في الصراع على المركز الثاني في الدوري وتعادل دون أهداف مع الرجاء الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية. واكتفى الإسماعيلي بالحصول على نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بينما أصبح رصيد الرجاء 26 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير.

ويتقدم الإسماعيلي، الذي خاض 32 مباراة، بست نقاط على الزمالك الذي تقدم إلى المركز الثالث بعد فوزه 2-1 على الأسيوطي سبورت. لكن الزمالك لا يملك فرصة للتقدم في جدول الترتيب لأنه يتبقى أمامه مباراة واحدة أمام الأهلي يوم الخميس المقبل.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 55 نقطة لكن من 29 مباراة فقط ويملك فرصة لمزاحمة الإسماعيلي على المركز الثاني الذي يؤهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ورغم احتلال الزمالك للمركز الثالث، ففرصه في الحفاظ عليه ضعيفة للغاية بعد أن وصل لـ 58 نقطة من 33 مباراة ويتبقى له مباراة واحدة هذا الموسم، في حين أن المصري (الرابع) برصيد 55 نقطة من 29 مباراة فقط، ولا يزال لديه 5 مباريات.