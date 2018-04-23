حسام غالي نجم النادي الأهلي باكيًا خلال مؤتمر إعلان اعتزاله: “دماغي عايز يرتاح” (فيديو وصور)

بعد مشوار طويل دام 18 عامًا.. أعلن حسام غالي، نجم النادي الأهلي، اعتزاله رسميًا، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده في النادي الأحمر، وبكى اللاعب الدولي السابق بشدة، موجهًا الشكر للجماهير والإدارة.

وقال حسام البدري، المدير الفني للفريق:”عشت مع غالي فترة طويلة، ورأيته خلال فترات نبوغه، وأي مدرب يتمنّى أن يكون معه لاعب مثل غالي لصفات كثيرة جدًا إيجابية لديه كلاعب بشكل فردي، ومجموعته التي يلعب معها بشكل جماعي، ولديه روح البطولة التي تربينا عليها، ويفترض أن تكون موجودة لدى أي لاعب في النادي، ولو أردت تصنيف حسام غالي سأضعه على قمة الهرم التي يتواجد فيها اللاعبون المميزون الذين لعبوا مع الأهلي، وأتمنى له التوفيق خلال رحلته المقبلة، وقد صنع تاريخًا لنفسه، لذلك يستحق هذا التكريم بالشكل الذي يليق به، وأتمنّى له كل التوفيق في حياته المقبلة”.

فيما قال غالي:”شرفتموني بالحضور وزادني ذلك سعادة، وشكرًا للنادي الأهلي على تنظيمه المؤتمر، وسأبقى طوال حياتي أشكر الأهلي على ما قدمه لي، وعلى منحي الفرصة”.

وأضاف:”في 2014 علاء عبدالصادق كلمني وقال لي الأهلي محتاجك لك خلال فترة اعتزال النجوم، وكنت ألعب في بلجيكا، والأهلي محتاج لأبنائه، وقد لبّيت النداء، وجئت، وكانت مجموعة تغيّر جلدها، وكان اللاعبون صغارًا، وأبناء النادي في المجموعة قليلين، وعدت وبدأت الضغوط تزيد، وكذلك المشكلات والانتقادات، والناس تنادي باعتزالي، وأصدقاء قالوا لي إن الناس تهاجمني، وقلت لهم اتركوهم غدًا سيشيدون بي، وكان هنالك صحفيون يطالبونني بالاعتزال، وقلت لهم أنا الوحيد الذي يحدد ميعاد ذلك، والآن الناس كلهم يقولون أنت قادر بدنيًا وفنيًا، وأقول لهم لا”.

وأردف: “دماغي عايز يرتاح، وسأعلن موعد اعتزالي الكرة يوم 11-5 في الإمارات، وسامحوني كنت أود أن أكون متماسكًا، ولكنها لحظة صعبة علي، وأتمنى أن أتماسك، وأشكر كل المدربين الذين تدربت معهم، ومنهم كابتن ميمي الشربيني، وكان يعرف إمكانياتي، وأجلسني في النادي، وكان ثابتًا على موقفه، وكان يقول لي دائما أنت لاعب أوروبي، وكان يتحمل كل الانتقادات، وأشكره شكرًا خاصًا، وأتمنى ألا أكون قد قصّرت، ولم أتخاذل، أو أقصد التخاذل، ودائمًا جمهور الأهلي أمامي، ولم أتهرب من المسؤولية يومًا، وأتمنى أن يكون الناس راضين عني، وعن مسيرتي”.

واستطرد غالي:”اتجاهي الأكبر سيكون للإدارة، ولكن لم يتم تحديد أي شيء بعد، ولم أفقد الأمل في المشاركة بكأس العالم، ولكن أنا ذهنيًا مرهق من كثرة الضغط، والآن أشعر أنني محتاج للراحة بشكل أكبر، وفي السابق كنت أتدرب أثناء الراحة، والآن أريد أيام راحة أكثر، وشعرت أن هذا هو الوقت المناسب”.

وأوضح: “اتجاهي الأكبر سيكون للإدارة ولكن لم يتم تحديد أي شيء بعد، أنا لم أفقد الأمل في المشاركة في كأس العالم، ولكن أنا ذهنيا مرهق من كثرة الضغط، الآن أشعر أنني محتاج للراحة بشكل أكبر. في السابق كنت أتدرب أثناء الراحة والآن أريد أيام راحة أكثر. شعرت أن هذا الوقت المناسب”.

وكشف ممثل الشركة المنظمة عن تفاصيل مباراة الأهلي وأياكس أمستردام والتي ستقام على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية يوم 11 مايو المقبل.

ومن جانبه قال خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، إنه سعيد بالمشاركة في يوم تكريم واحد من أبناء النادي الأهلي، الذي أخلص وأعطى الكثير، مؤكدا أنه يستحق كل التكريم والتقدير.

وأوضح الدرندلي أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ـ والذي نتمنى له الشفاء ــ كان مهتمًا ومجلس الإدارة كله بتكريم غالي، مؤكدًا أن حضوره اليوم جاء بتكليف من الخطيب ومجلس الإدارة، من أجل تقديم الشكر لـ”غالي” على ما قدمه للنادي.

وأكد أن النادي الأهلي يوجه الشكر لـ”غالي” على تعاونه مع زملائه ومدربيه وكل عناصر المنظومة، من أجل النادي الأهلي وإسعاد أعضائه وجماهيره، مشددا على أن حسام غالي قيمة كبيرة بالنسبة للجميع، ومن ثم ستشارك كل منظومة النادي الأهلي الكروية في مهرجان اعتزاله الشهر المقبل.

وواصل الدرندلي حديثه: “لا أريد أن أقول اعتزال، ولكنه تكريم لنجم كبير أعطى وأخلص لناديه وجمهوره”.

وأوضح أن “غالي” مازال أمامه مشوار طويل، وأن الجميع يتمنون له التوفيق والنجاح، وقال: “شكرًا حسام غالي باسم كل المنظومة الأهلاوية”.