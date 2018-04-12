الإمارات تستضيف مباراة اعتزال حسام غالي بين النادي الأهلي المصري وأياكس أمستردام

حدد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موعد اللقاء الودي أمام نادي أياكس الهولندي في لقاء اعتزال حسام غالي كابتن القلعة الحمراء ومنتخب مصر الأول لكرة القدم الذي استقر على إنهاء مشواره الكروي في نهاية الموسم الحالي.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إن ” الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري وافق على مواجهة فريق نادي أياكس الهولندي، يوم 11 من مايو المقبل، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات، بمناسبة اعتزال حسام غالي، كابتن الأهلي.

وأضاف عبدالحفيظ أن ” الأهلي يتوجه بعد المشاركة في مباراة اعتزال غالي مباشرة من دبي إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة فريق كمبالا سيتي، في ثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال الإفريقي، والمحدد لها أحد يومي الـ15 والـ16 من مايو المقبل، على ملعب لوجوجو ستاديوم بالعاصمة كامبالا.

من جانب آخر قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، إخلاء سبيل 6 متهمين من جماهير النادي الأهلي، المتهمين في قضية أحداث مباراة الأهلي ومونانا الغابوني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشمل قرار إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم كل من “أحمد خالد، تيكا، يحيى إمام، سهيل صبري، وجمال حسن”.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل أحمد إدريس، المتهم في القضية قبل يومين، الذي توفي والده حينها.

وقال مختار منير، محامي المتهمين في القضية، إن “عدد من أخلي سبيلهم في القضية حتى الآن سبعة متهمين، في حين بقي عدد آخر منهم قيد الحبس الاحتياطي بناء على قرار النيابة”.

كان النائب العام قد كلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في الأحداث، التي شهدتها مباراة ناديي الأهلي ومونانا الغابوني في البطولة الإفريقية وألقي القبض على عدد من المتهمين من جماهير النادي، وقررت النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات وتنظر جلسات تجديد حبسهم في جلسات متتابعة.