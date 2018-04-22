بعد سجال رؤساء أندية الهلال والنصر والأهلي.. الاتحاد السعودي يحذّر ويتوعد بعقوبات رادعة‎

حذّر الاتحاد السعودي لكرة القدم رؤساء الأندية من التجاوزات الإعلامية ضد بعضهم البعض.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا شديد اللهجة، هدَّد فيه رؤساء الأندية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.

وقال الاتحاد في بيان رسمي:”تابع الاتحاد السعودي ما دار خلال الأيام الماضية من تراشق كلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين بعض رؤساء الأندية، وهو ما أحدث ردود فعل سلبية في الوسط الرياضي”.

وأضاف الاتحاد في بيانه:”الاتحاد السعودي يأسف لهذا التعاطي الإعلامي غير المقبول، ويحذّر من الاستمرار في هذا التجاوز، ويؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق نصوص لائحة الانضباط والأخلاق في الاتحاد، داعيًا جميع مسؤولي الأندية إلى التوقف عن هذه الممارسة الإعلامية السلبية”.

????| الاتحاد السعودي يحذّر رؤوساء الأندية من التجاوزات الإعلامية، ويؤكد اتخاذه الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين pic.twitter.com/x4mZMjP0q6 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

وكان سويلم قد وجّه رسالة إلى سامي الجابر رئيس نادي الهلال بمناسبة خروج الأول من ميثاق الشرف الذي تم توقيعه بين الأندية السعودية برعاية هيئة الرياضة.

وقال آل سويلم موجهًا تغريدته لرئيس نادي الهلال:”الأخ سامي الجابر، تأكد وتيقّن أنه لن يبقى لاعب واحد نرغب فيه إلا وسيرتدي شعار العالمي لمن يستحقه، وسنترك من لا نريد في المحلي، ونصيحتي لك ألا تجدّد عقدًا أقل من خمس سنوات”.

وجاءت تغريدة آل سويلم بعد تعليق سامي الجابر على خروج نادي النصر من ميثاق الشرف، حيث غرّد الجابر:”ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية، والآن أقول بعد إلغائه بالفم الملآن، في الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له، وباختصار سنتجوّل في كل الأندية، وسنبدأ بالجيران”.

وقصد الهلال بـ”الجيران” نادي النصر السعودي غريمه في ديربي الرياض.

كما تداول جمهور النادي الأهلي السعودي تصريحات مثيرة لماجد النفيعي، رئيس النادي، برفقة السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، بعد نجاحه بتمديد تعاقده رسميًا حتى عام 2021، يرد خلالها على سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، الذي أعلن رفضه لميثاق الشرف بين الأندية، ورغبته في التعاقد مع السومة.

وقال النفيعي في الفيديو:”العقيد أهلاوي حتى 2021″، ليرد السومة:”إن شاء الله أكون عند حسن الظن خلال المواسم المقبلة”.

وأضاف النفيعي:”معقل الأسود ما حد يجي جنبه”، ليضيف السومة:”نخربشه”، قبل أن يؤكد النفيعي:”اللي يشوف الأخ السومة أو أي حد بس نؤكد أنه أهلاوي، ونحن مع أبو ناصر سواء بالميثاق أو دون ميثاق”.