سعود آل سويلم يعلن انسحاب نادي النصر من “ميثاق الشرف” والتفاوض مع عمر السومة

أعلن سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، انسحاب ناديه من ميثاق الشرف بين الأندية السعودية الذي لا يتيح لأي ناد مفاوضة لاغب من ناد آخر أو إغواءه بالمال أو الدخول على ناد في مفاوضته مع أي لاعب.

وسبق أن اجتمع رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ مع رؤساء الأندية السعودية الذين وقعوا على ميثاق شرف لا يسمح لأي ناد بالتفاوض مع لاعب ناد آخر أو لاعب يريده ناد منافس.

نادي النصر تضرر كثيراً من ميثاق الشرف، وقيدنا كثيراً، ونحن في إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق، ومن اليوم نعلن انسحابنا منه. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) April 20, 2018

وقال آل سويلم مغرداً :”نادي النصر تضرر كثيراً من ميثاق الشرف، وقيدنا كثيراً، ونحن في إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق، ومن اليوم نعلن انسحابنا منه.” .

وتابع :” بكل صراحة ووضوح أقولها نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقاً أمامنا، باذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتماماتنا مستقبلاً.”

بكل صراحة ووضوح أقولها: نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقاً أمامنا، باذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتمامتنا مستقبلاً. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) April 20, 2018

وأبدت جماهير النصر سعادتها بقرار رئيس ناديها حيث يرون أن ميثاق الشرف حرمهم من التوقيع مع لاعبي الهلال عبدالله عطيف ونواف العابد فيما أعادت جماهير الأندية المنافسة تغريدة لتركي آل الشيخ ، الرئيس العام لهيئة الرياضة بأن من يخالف ميثاق الشرف فلن يكون له مكان في الوسط الرياضي.

ورد الإعلامي معن القويعي على تغريدة آل سويلم :”لاعب عقده ساري مع ناديه الاهلي و يأتي رئيس النصر ويذكر أسمه لمفاوضته”.

“ربما اللاعب يتمرد على ناديه الان بعد تغريدة رئيس النصر”.

“ننتظر موقفا حازما و صارما من الهيئة العامة للرياضة و رئيسها معالي المستشار تركي آل الشيخ”.

وقال الإعلامي بندر الرشود :”ما فيه أجمل من الصراحة والوضوح ومثل ما يقول جمهور المدرج ولع الملعب أبو فهد يلعب”.

وسبق أن هدد رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ رؤساء الأندية السعودية بأنه لن يسمح بتواجد أي رئيس ناد يخرق ميثاق الشرف.