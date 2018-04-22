لويس غارسيا: محمد صلاح يمكنه خطف الكرة الذهبية من ميسي ورونالدو بطريقة واحدة

يرى لويس غارسيا، لاعب نادي ليفربول السابق، أن المصري محمد صلاح يمكنه الفوز بالكرة الذهبية، رغم المنافسة الصعبة مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال لويس غارسيا في تصريحات صحفية إن محمد صلاح يقدّم موسمًا مميزًا على كل الأصعدة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم متفوقًا على هاري كين، كما ينافس على لقب لاعب العام في إنجلترا.

وينتظر أن يعلن اليوم الأحد عن لاعب العام في إنجلترا، والترشيحات تتجه ناحية صلاح أو كيفين دي بروين.

وأكد غارسيا أن صلاح سيحقق الكرة الذهبية إذا نجح في قيادة ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام.

ويخوض ليفربول مواجهتين من العيار الثقيل مع روما الإيطالي في قبل نهائي المسابقة، على أن يلعب الفائز مع الفائز من ريال مدريد وبايرن ميونخ على اللقب في كييف مايو المقبل.