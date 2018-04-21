تعيين حكم مصري لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة تعيين طاقم تحكيم محلي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها الخميس المقبل 26 أبريل الجاري.

وقال عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على لجنة الحكام، إن القرار يأتي تتويجًا للتحكيم المصري الذي كان له حضور هذا الموسم على كل المستويات محليًا وقاريًا ودوليًا.

وأضاف عبدالفتاح أن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، رأى أن مباراة القمة بوضعها الحالي فرصة طيبة لتكريم التحكيم المصري، لا سيما أن هناك حكامًا مصريين على قدر عال من الكفاءة يستطيعون إدارتها.

وأشار المشرف على لجنة الحكام إلى أن أي نجاح للتحكيم المصري هو نجاح للكرة المصرية، مطالبًا كافة عناصر اللعبة بالتعاون مع الحكم المصري لإنهاء المسابقة والموسم الكروي بما يليق وسمعة الكرة المصرية التي دخلت هذا الموسم آفاق العالمية بكافة عناصرها بما فيها عنصر الحكام.