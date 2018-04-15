موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم 26 أبريل نيسان الجاري موعدًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري المحلي الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة ( 34 ) للدوري الممتاز pic.twitter.com/wOHjalN86N — EFA.eg (@EFA) April 15, 2018

وقال الموقع الرسمي للاتحاد إن آخر مباريات الدوري ستقام في 29 أبريل بين المصري والداخلية وهي مؤجلة من الجولة 30.

كما حددت لجنة المسابقات مواعيد بقية مباريات دور الثمانية لكأس مصر إذ تقرر أن يلتقي الأهلي مع الأسيوطي يوم 30 أبريل فيما يلتقي سموحة مع وادي دجلة في أول مايو أيار على أن تقام ثالث مباريات الدور بين الإنتاج الحربي والزمالك في الثاني من مايو أيار.

وحددت اللجنة مواعيد الدور قبل النهائي إذ تقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي المتأهل مع الفائز من لقاء الزمالك والإنتاج الحربي في السابع من مايو بينما تقام مباراة الفائز من لقاء سموحة ووادي دجلة مع الفائز من مواجهة الأهلي والأسيوطي في التاسع من مايو أيار.

مواعيد بطولة كأس مصر اعتبارا من دور ال 8 pic.twitter.com/NDAEzykT8y — EFA.eg (@EFA) April 15, 2018

ولم تحدد لجنة المسابقات موعدًا للمباراة النهائية لكأس مصر.

وستنطلق مباراة الأهلي والزمالك يوم 26 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.