مرتضى منصور: سأمنع منتخب مصر من المشاركة في كأس العالم‎

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بمنع مشاركة المنتخب المصري في منافسات كأس العالم المقبلة روسيا 2018، مشددًا على استعداده لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب التدخل الحكومي في شؤون النادي الأبيض.

وشدد مرتضى، خلال تواجده بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لحضور النظر في دعوى النادي ضد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، بسبب قرار تشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية بالقلعة البيضاء، على أن الزمالك مؤسسة عريقة يتم تدميرها لأغراض شخصية.

وقال مرتضى: “سأمنع منتخب مصر من كأس العالم وأنا مش حرامي واللي بيحصل في الزمالك تدخل دولة، يبقي مفيش كأس عالم، لو عندك شجاعة يا خالد عبدالعزيز حل مجلس إدارة نادي الزمالك”.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك رفع دعوى قضائية ضد خالد عبدالعزيز بسبب اللجنة المالية المتواجدة في النادي حاليًا، للحفاظ على النادي الأبيض من الانهيار، وفقًا لتأكيدات رئيس القلعة البيضاء.

واتهم منصور، الإعلامي أحمد شوبير بالحصول على رشوة من ممدوح عباس، رئيس القلعة البيضاء الأسبق، من أجل أن يهاجم مجلس إدارة النادي الأبيض في برنامجه التلفزيوني.

وقال مرتضى خلال مرافعته: ” أحمد شوبير حصل على رشوة عبارة عن شنطة فلوس من ممدوح عباس، ويتم تحويل الأموال إلى بلده في طنطا، من أجل توجيه السباب لي عبر وسائل الإعلام، وهو ما أكده الإعلامي مدحت شلبي في وقت سابق”.

وأضاف مرتضى: “هناك مصالحة سابقة بيني وبين أحمد شوبير برعاية الرئيس السيسي لكنه لم يحترمها ويصر على الدخول في أزمة جديدة معي”.

وتابع: “ممدوح عباس كان مصرًا على تدمير الزمالك، وحصل على قرض حينما كان رئيسًا للنادي يتم سداده حتى عام 2022 بفائدة 140%، وفي الوقت الذي اشترى فيه أجوجو بـ10 ملايين جنيه، قام بسبه وطرده من الزمالك، في حين أنني تعاقدت مع محمود عبدالمنعم كهربا بـ7 ملايين، قبل أن أستفيد من إعاراته بمبلغ بلغت قيمته 73 مليون جنيه”.

وأردف مرتضى: “أنا عايز أعرف ممدوح عباس كاسر عين مين في البلد؟ لقد أهدر 10 ملايين جنيه في صفقة محمود عبدالرازق شيكابالا، عندما كان في باوك اليوناني”.

وأردف: “استلمت النادي والخزينة لا يوجد بها إلا 600 جنيه، وطلبنا من الرقابة الإدارية لجنة لبحث الفساد الخاص في عهد ولاية ممدوح عباس، وأسفرت عن وجود مليار جنيه إهدار مال عام”.

وأكد مرتضى منصور، أن قرار فرض الوصاية على النادي جعله لا يستطيع إنقاذ النادي وصرف مستحقات اللاعبين لعدم إتاحة الفرصة لهم بصرف الأموال، وغير قادرين على التعاقد مع مدرب محترف لإنقاذ النادي من الهزائم المتتالية.

أحمد الشناوي

إلى ذلك، يغيب أحمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، عن صفوف الفراعنة في بطولة كأس العالم في روسيا شهر يونيو المقبل، بعد التأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأكدت الأشعة التي خضع لها اللاعب اليوم إصابته بقطع في الرباط الصليبي وتهتك في الرباط الداخلي للركبة وسوف تستعرق مدة الجراحة والعلاج 6 أشهر.

وأجرى الدكتور أحمد عبدالعزيز، صباح اليوم الأحد، فحوصات شاملة على قدم الشناوي وأثبتت أنه قطع في الرباط الصليبي.

واستقر الشناوي على السفر إلى ألمانيا للعلاج، بعد الإصابة التي تعرض لها، في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.