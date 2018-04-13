مرتضى منصور: محمد إبراهيم بكى كالنساء ومدرب عالمي يقترب من قيادة نادي الزمالك

شنَّ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري هجومًا ناريًا على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في النادي حازم أمام، ومحمد إبراهيم، بسبب تصريحاتهما عقب هزيمة الفريق أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري العام المصري يوم أمس.

وقال مرتضى خلال حواره مع أعضاء نادي الزمالك عصر الجمعة:”الثنائي المرتزقة محمد إبراهيم، وحازم أمام، عليهما أن يتعلّما من هتلر لاعب فريق كرة اليد الذي تحامل على نفسه في الإصابة خلال لقاء السوبر الأفريقي من أجل الفوز بالبطولة، وإسعاد الجماهير والأعضاء”.

وتابع:”محمد إبراهيم جاء إلى النادي وبكى مثل النساء، من أجل السماح له بالرحيل إلى البرتغال، لأنه سيحصل على أموالٍ أكثر من الزمالك وفشل، ورجع في كل ماتش يُصاب”.

وقرّر نادي الزمالك تحويل الثنائي حازم إمام، ومحمد إبراهيم، لا عبيْ الفريق إلى التحقيق غدًا السبت، في مقر النادي، بعد تصريحاتهما التلفزيونية، وهجومهما الضاري على أيمن حافظ مدير الكرة في النادي.

ويحاول إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف العام على الكرة احتواء أزمة الثنائي حازم إمام، ومحمد إبراهيم، خاصة بعد تجديد مرتضى منصور رئيس النادي إعلانه رفض استمرار الثنائي مع الفريق.

وخرج حازم إمام عقب نهاية مباراة الاتحاد السكندري ليؤكد أن أيمن حافظ مدير الكرة في الزمالك سبّ والدته، ليردَّ كابتن الأبيض بنفس الشتيمة، بينما أكد محمد إبراهيم أنه لن يستمر داخل النادي في حالة استمرار حافظ في منصبه الموسم المقبل.

وعن الجهاز الفني الجديد للزمالك قال مرتضى:”خالد جلال يعتبر مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، والمدير الفني الجديد سيكون أجنبيًا، واسمًا كبيرًا”.

وكان رئيس نادي الزمالك قرّر إقالة إيهاب جلال المدير الفني السابق بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.