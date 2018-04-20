المصري يقاطع نادي الزمالك ويرفض المشاركة في تصفيات البطولة العربية

أعلن نادي المصري البورسعيدي مقاطعة نادي الزمالك ورفض التعامل مع مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء وكذلك عدم المشاركة في تصفيات البطولة العربية.

وقال ابراهيم حسن مدير الكرة بالمصري في تصريحات تلفزيونية “نحن لن نتعامل مع رئيس الزمالك سواء ببيع لاعبين أو ضم آخرين من الزمالك، لا نريد التعامل معه على الإطلاق.

وأضاف حسن ” محمد حمدي ليس للبيع، الزمالك لم يستطع الاستفادة بالشكل الأمثل من عبدالله جمعة ومحمد الشامي وأحمد كابوريا ثلاثي المصري السابق وقد حذرناهم قبل الانتقال أن ظروف النادي الحالية لن تسمح بظهورهم بشكل جيد”.

علي جانب آخر أكد إبراهيم حسن رفض الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولة العربية والمقرر إقامتها خلال الفترة من الأول من مايو وحتى العاشر من الشهر ذاته، مؤكداً أن الموافقة المسبقة للجهاز الفني على الاشتراك في البطولة كانت على أساس المشاركة في البطولة ذاتها وليس المشاركة في تصفيات بين عشرة فرق حتى يصعد منهم فريقان فقط.

وأوضح حسن أن الشعبية الكبيرة للنادي المصري ونتائجه الطيبة خلال المواسم الأخيرة بكافة البطولات كانت تُحتم على مسئولي الاتحاد العربي اختياره للمشاركة في البطولة ذاتها وليس خوض تصفيات يتعارض موعدها مع موعد الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية التي وصل المصري له للمرة الأولى في تاريخه.

وأشار حسن أن البطولة العربية ستستفيد بلا شك من جماهيرية النادي المصري التي تزايدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة ليس بين جماهير بورسعيد فقط، ولكن في العالم العربي أجمع، مشيرًا أن الجميع داخل وخارج مصر عليه احترام شعبية المصري الكبيرة.