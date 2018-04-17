المصري البورسعيدي يتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية على حساب مونانا الغابوني (فيديو)

ساهم إسلام عيسى في هدفين ليقود المصري البورسعيدي للفوز 2-1 على ضيفه مونانا الغابوني والتأهل لأول مرة لدور المجموعات بكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتعادل الفريقان 1-1 في ذهاب الدور الثالث ليتفوق فريق المدرب حسام حسن 3-2 في النتيجة الإجمالية.

وبعد شوط أول سلبي تقدم المصري عبر مدافعه محمد كوفي من ضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها عيسى بعد مرور ساعة.

لكن مونانا تعادل سريعًا بعد هجمة مرتدة أنهاها لويس أوتشانغا في الشباك في الدقيقة 66.

وبمجهود فردي اخترق عيسى دفاع مونانا وسدد كرة حولها المدافع نوكومو كومبا بالخطأ في مرماه قبل ربع ساعة على النهاية.

اتحاد العاصمة يسحق بلاتو يونايتد النيجيري 4-صفر

سحق اتحاد العاصمة الجزائري ضيفه بلاتو يونايتد النيجيري 4-صفر ليتأهل لدور المجموعات بكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بينما خرج شباب بلوزداد من الدور الثالث اليوم الثلاثاء.

وعوض اتحاد العاصمة خسارته 2-1 ذهابًا في نيجيريا ليتفوق اليوم بفضل هدفين لأسامة درفلو بجانب هدف لقدور بلجيلالي ومحمد بن خماسة بواقع هدفين في كل شوط.

وتعادل شباب بلوزداد بدون أهداف مع ضيفه أسيك ميموزا من ساحل العاج ليخرج من الدور الثالث.

وفشل شباب بلوزداد في تعويض خسارته 1-صفر ذهابًا في ساحل العاج وبعد خروجه من المسابقة سيركز في معركة البقاء بدوري المحترفين الجزائري.