استمرار إيقاف حازم إمام ومحمد إبراهيم.. ومنع العضويات المستثناة من دخول نادي الزمالك

قرر الجهاز الفني بنادي الزمالك تأجيل رفع الإيقاف عن حازم إمام ومحمد إبراهيم، قائدي الفريق؛ بسبب عدم صدور قرار رسمي من مجلس الإدارة برفع الإيقاف عن الثنائي.

وشهد مران الفريق الصباحي حضور الثنائي، وتأكيدات من جانب خالد جلال المدير الفني للفريق لحازم إمام أن الأمر بالكامل سيتم حله، وعليهما الالتزام بالتدريبات الفردية.

وكان الجهاز الإداري للزمالك قد أخطر الثنائي بخضوعهما، اليوم، لتحقيق جديد، قبل أن يتم تأجيل ذلك التحقيق دون ذكر أسباب، رغم إعلان إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة انتهاء الأزمة.

من جهة أخرى، اعتذر عبدالله جمعة صانع ألعاب الفريق، لخالد جلال المدير الفني للفريق عن الواقعة التي شهدها أحد التدريبات قبل مباراة المقاولون العرب، بعدم التزامه بتعليمات الجهاز ودخوله في مشادة مع زميله أحمد رفعت بالمران.

وتم استبعاد اللاعب من مباراة المقاولون العرب وتوقيع غرامة مالية عليه.

وعقد جلال جلسة مع عبدالله جمعة وطالبه بغلق الملف بشكل نهائي والتركيز فيما هو قادم، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية بالفريق، وطالب باجتهاده بداية من مران الغد، الذي سيعيده للحسابات الفنية في المباريات المقبلة.

ويلعب الزمالك أمام الأسيوطي سبورت، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الأسبوع الـ33 بالدوري الممتاز.

منع العضويات المستثناة من دخول النادي

من جهة أخرى، أذاع نادي الزمالك، اليوم الخميس، بيانًا لمجلس الإدارة عبر الإذاعة الداخلية أعلن فيه تجميد العضويات المستثناة، حتى موعد الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها 10 و11 مايو المقبل.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا عبر الإذاعة الداخلية قال فيه: “السادة الأعضاء قرر مجلس إدارة النادي تجميد العضويات الاستثنائية الممنوحة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارية وقضاة مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والسادة ضباط الجيش والشرطة والسادة الصحفيين، ولن يسمح بدخول النادي لأصحاب العضويات سالفة الذكر لحين عرض الأمر على الجمعية العمومية تجنبًا للمساءلة القانونية من جانب جهات التحقيق”.

وتابع: “ومن يرغب في الدخول قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية نطالبه بإحضار خطاب من السيد وزير الشباب والرياضة باستمرار عضويته”.