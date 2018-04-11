مرتضى منصور يعرض حازم إمام ومحمد إبراهيم قائدا نادي الزمالك للبيع.. والأخير يرد (صورة)

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عرض الثنائي محمد إبراهيم وحازم إمام قائدي الفريق للبيع نهاية الموسم الحالي، بسبب مشاجرتهم مع إيهاب جلال المدير الفني، وأيمن حافظ مدير الكرة، خلال تدريبات الفريق الأول مساء أمس الثلاثاء.

وأكد منصور أن قرار البيع نهائي ولا رجعة فيه، وسيتم التخلص من الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحمل حازم إمام شارة قيادة الفريق الأبيض، ويليه محمد إبراهيم.

وكان أيمن حافظ مدير الكرة في نادي الزمالك قد فرض عقوبة مالية ضد حازم إمام، ومحمد إبراهيم، بسبب تجاوزهما وتطاولهما على المدير الفني إيهاب جلال.

وقال حافظ لـ”إرم نيوز”: “تم تغريم حازم وإبراهيم 200 ألف جنيه لكل منهما، بسبب حديثهما بصورة غير مقبولة مع المدير الفني، ومعي”.

وأضاف: “حازم وإبراهيم قدّما الاعتذار عمّا حدث أمام جميع اللاعبين في مران اليوم، ولكن لا بد من تطبيق اللائحة، إلى جانب أن المدير الفني طلب استبعادهما من التدريبات الجماعية، وخوض مران منفرد”.

وفي أول رد فعل لمحمد إبراهيم نشر اللاعب على حسابه بموقع التدوينات المصغر “تويتر” صورة وهو يضحك ويبتسم، دون أن يكتب كلمة واحدة.

وتوترت العلاقة يين محمد إبراهيم ومرتضى منصور في الفترة الأخيرة، بعد تصريحات رئيس النادي بأنه لا يعرف سببًا لتراجع مستواه، ومطالبته بعدم الاستماع إلى وكيل أعماله.

???????????????????????? — Mohamed ibrahim (@mibrahimoff) ١١ أبريل، ٢٠١٨

ميدو يطالب جلال بالرحيل

من جهة أخرى طلب أحمد حسام “ميدو” المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك من إيهاب جلال المدير الفني الحالي، الرحيل عن تدريب الفريق الأبيض في الوقت الحالي دون الانتظار لنهاية الموسم.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: “إيهاب جلال يجب أن يرحل في الفترة الحالية، من الذكاء الخروج بأقل الخسائر، وقد كنت أول الداعمين له وزرت التدريب لإعلان دعمي ومساندتي له كوني أحد أبناء الزمالك”.

ومن خلال خبراتي في تدريب القلعة البيضاء، فالقادم له داخل النادي نزيف حاد، وعليه عدم خسارة كل شيء، ورغم النتائج السلبية فجمهور الزمالك يحب إيهاب جلال بشكل كبير، لأنه تولى المسؤولية في توقيت صعب للغاية وكان واحدًا من أفضل المدربين في الدوري.

وتابع ميدو: “نادي الزمالك يواجه العديد من المشاكل، وأهمها التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين في وقت واحد، وهذا يصعب الأمر على المدير الفني، لا بد أن يكون هناك تمهل في التعامل مع أي لاعب، ومن الوارد أن يكون هناك لاعب جيد، ولكن لا بد أن يلعب بجوار لاعب لديه خبرات اللعب مع الزمالك”.

وأردف: “هناك العديد من اللاعبين الذين تعرضوا للظلم في الزمالك في الفترة المقبلة، وهناك عدد من اللاعبين لا يستطيعون تحمل مسؤولية الزمالك إن لعبوا مع بعضهم في وقت واحد”.

وأكمل ميدو: “القوام الأساسي لفريق الزمالك يجب أن يتضمن عددًا كبيرًا من اللاعبين أبناء النادي، لا يقل عن 40%، وعلى مجلس إدارة الزمالك أن يمنح اللاعبين الجديرين بتحمل المسؤولية مهام القيادة في الفترة المقبلة، فالأهلي يضم بين صفوفه عددًا كبيرًا من اللاعبين من أبناء النادي، مثل سعد سمير وحسام عاشور وشريف إكرامي وغيرهم من الذين يعلمون قيمة الفانلة”.

وعلق نجم الزمالك المعتزل، على الأزمة التي دارت داخل نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، بين حازم إمام ومحمد إبراهيم من جهة، وأيمن حافظ مدير الكرة بالنادي من جهة أخرى.

وأضاف: “ما حدث خطأ، كل فرق العالم يحدث فيها أزمات بين اللاعبين، ويكون في أوقات صعبة، ولكن التعامل مع الأزمة لا بد أن يكون بشكل احترافي”.

واستطرد: “لا بد من الإغلاق على اللاعبين، وعدم إخراج أي أزمات للفريق للإعلام، ولا يوجد أي إعلامي يتواجد في كل التدريبات، لأن الاحتكاكات موجودة في كل فرق العالم”.