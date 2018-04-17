وليد أزارو يحقق رقمًا قياسيًا بفوز النادي الأهلي المصري على وادي دجلة

سجل وليد أزارو هدفًا خلال الشوط الأول ليصبح أكثر مهاجم أجنبي يسجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري المصري الممتاز خلال فوز الأهلي، الذي حسم اللقب بالفعل، 1-صفر على وادي دجلة، اليوم الثلاثاء.

ورفع المغربي أزارو رصيده إلى 18 هدفًا في موسمه الأول مع الأهلي ليتجاوز رقم الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي السابق والنيجيري جون أوتاكا، مهاجم الإسماعيلي السابق.

كما اقترب الأهلي من الرقم القياسي لغريمه الأزلي الزمالك الذي حسم لقب الدوري في موسم 2014-2015 بعد تحقيق 87 نقطة، إذ يملك فريق المدرب حسام البدري حاليًا 82 نقطة، وتتبقّى له ثلاث مباريات.

وانفرد أزارو بالحارس خالد وليد بعد تمريرة من النيجيري جونيور أغايي، واستغل سقوط المدافع باتريك مالو ليهزَّ الشباك بسهولة في الدقيقة 28.

وتوقف رصيد وادي دجلة عند 30 نقطة في المركز 15، ولم يحسم بعد البقاء في دوري الأضواء.

وفي ظل غياب الحارس محمد الشناوي كان من المتوقع مشاركة شريف إكرامي، الطامح للعودة لتشكيلة منتخب مصر في كأس العالم عقب إصابة أحمد الشناوي حارس الزمالك، لكن البدري قرر الدفع بالحارس علي لطفي في التشكيلة الأساسية اليوم.

كما تعادل الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس دون أهداف مع سموحة خامس الترتيب.

وضمن الداخلية البقاء في الدوري الممتاز بفوزه 2-صفر على طنطا الذي أصبح قريبًا من الهبوط للدرجة الثانية.

ورفع الداخلية رصيده إلى 36 نقطة بفارق عشر نقاط عن منطقة الهبوط مع تبقي ثلاث مباريات له بالمسابقة.

وتقدم أحمد مصطفى بضربة رأس في الدقيقة 58، ثم أضاف محمد شعبان “زيكا” هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء بعد خمس دقائق.

وشهد اللقاء طرد أحمد علاء من الداخلية في الدقيقة 75، وطرد محمد أسعد من طنطا قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق.

وتجمّد رصيد طنطا عند 26 نقطة في المركز الـ 16، وهو الأقرب للهبوط مع الرجاء، والنصر، إلى القسم الثاني.