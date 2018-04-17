موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري والقنوات الناقلة

سيحاول الزمالك بقيادة مدربه المؤقت خالد جلال أن يصالح مشجعيه الغاضبين عندما يواجه المقاولون العرب، غدًا الأربعاء، بعد الخسارة في آخر ثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتولى خالد جلال تدريب الزمالك بشكل مؤقت عقب إقالة إيهاب جلال بعد الخسارة 2-1 أمام الاتحاد السكندري يوم الخميس الماضي.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن خالد جلال سيتولى المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع “مدرب أجنبي عالمي”.

وقال الزمالك بموقعه على الإنترنت إن المدرب المؤقت عقد “جلسات نفسية” مع اللاعبين بعد الهزائم المحلية المتتالية أمام الإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد والخروج المبكر من كأس الاتحاد الأفريقي.

وسيفتقد الزمالك الحارس أحمد الشناوي الذي تعرض لإصابة في الركبة أمام الاتحاد السكندري وسيغيب عن نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

ولدى الزمالك ثالث الترتيب 54 نقطة من 31 مباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز بمبارياته الثلاث المتبقية للحفاظ على خيط رفيع من الأمل لاقتناص المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 30 مباراة بينما يأتي المصري البورسعيدي رابعًا وله 52 نقطة لكن من 28 مباراة فقط. وحسم الأهلي لقب الدوري مبكرًا ويملك 79 نقطة من 30 مباراة.

وسيلتقي الزمالك بفريق استقال مدربه محمد عودة بعد الخروج من كأس مصر يوم السبت الماضي وسيقود بديله علاء نبيل مباراته الأولى.

وقال نبيل مدرب المقاولون الجديد لرويترز “أعلم إمكانيات الزمالك وأعلم إمكانيات فريقي وسأسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ترفع معنويات اللاعبين وتعيد الثقة لهم”.

ويحتل المقاولون المركز الـ12 في الدوري برصيد 38 نقطة.

وتنطلق المباراة غدًا الأربعاء الـ18 من مارس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناتي أون سبورت ودي إم سي سبورتس.