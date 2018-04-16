أحمد حجازي يعلن موقفه النهائي من العودة للنادي الأهلي المصري

دخل النادي الأهلي المصري في مفاوضات مع أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر ونادي وست برومتش ألبيون الإنجليزي؛ من أجل إقناعة بالعودة لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأرادت إدارة الأهلي استغلال هبوط وست برومتش ألبيون للدرجة الثانية في إنجلترا، من أجل إقناع حجازي بالعودة لصفوف الفريق، لدعم خط دفاع الأحمر الذي يعاني منذ رحيل اللاعب، الموسم الماضي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”، إن حجازي رفض العودة لصفوف الأهلي مطلع الموسم المقبل، وتمسك باستمرار مشواره الاحترافي في أوروبا حتى الاعتزال.

وأضاف المصدر: “الأيام الماضية شهدت استطلاع رأي اللاعب الدولي في العودة للأهلي الموسم المقبل؛ من أجل تدعيم دفاعات الفريق في بطولة أفريقيا، مع وعده بتقديره ماليًا بشكل جيد جدًا، ولكن حجازي رفض الأمر وتمسك برغبته في استكمال رحلته الاحترافية”.

وتابع المصدر: “حجازي أكد أنه يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة بعد كأس العالم روسيا 2018، حيث ينتظر عرضًا احترافيًا أوروبيًا بعد أن حصل على وعد من إحدى شركات التسويق الإنجليزية”.

ومن جانب آخر، أكدت تقارير صحفية مصرية وسعودية أن عمر السومة مهاجم منتخب سوريا ونادي أهلي جدة السعودي، بات قريبًا من الانتقال لصفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “الجزيرة” السعودية، إن النجم السوري يواجه تكتلًا أهلاويًا، يتمثل بعدد كبير من اللاعبين المؤثرين يرفضون استمراره؛ بعد ما حدث منه باللقاء الحاسم بين الهلال والأهلي في جدة، وبالتالي أبعد عن اللقاء الختامي أمام أحد، وحرم من تحقيق لقب الهداف للمرة الرابعة على التوالي.

وأضافت الصحيفة، أن لدى السومة عرضًا مغريًا من عملاق أفريقيا الأهلي المصري، ورغم موافقة عمر على ذلك إلا أن عائلته تفضل مدينة جدة، وستحسم الأيام المقبلة مستقبل السومة.

وقد ينتقل السومة للنادي الأهلي برعاية تركي آل الشيخ، رئيس الأهلي المصري الشرفي.