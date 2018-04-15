افتتاح استاد يكاترينبورغ.. مكان مباراة مصر وأوروغواي بالمونديال

افتتحت روسيا استاد يكاترينبورغ المركزي، الذي ستستهل مصر وأوروغواي مشواريهما بمونديال روسيا 2018 على أرضه، في 15 يونيو (حزيران) المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات، بمباراة محلية بين أورال وسبارتاك موسكو، بالدوري الروسي لكرة القدم.

وبدا الملعب ممتلئًا بالجماهير، في ظل اعتدال درجات الحرارة بالتزامن مع فصل الربيع.

ويسع الملعب لـ35 ألف متفرج، على الرغم من أن هذا العدد سيتقلص لـ25 ألفًا عقب كأس العالم.

وانتهت المباراة بفوز أورال على سبارتاك موسكو بنتيجة 2-1.

وإلى جانب لوجنيكي، الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية، يعد يكاترينبورغ الملعب الوحيد الذي لم يتم تشييده من الصفر، نظرًا لأنه تم الاحتفاظ بواجهته التاريخية التي تعود إلى عام 1953.

وبعد أن استبعدت اللجنة المنظمة إقامة مباريات في إقليم سيبيريا، ستكون مدينة يكاترينبورغ هي آخر حدود المونديال في روسيا من ناحية الشرق.