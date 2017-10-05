اندلاع حريق في أحد ملاعب كأس العالم 2018 (صور وفيديو)

اندلع حريق في ملعب “نيغني نوفغورود” أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات نهائيات كأس العالم العام المقبل في روسيا، بحادث مثير للقلق قبل أشهر على انطلاق البطولة.

وقالت شركة “سترويترانسغاز” التي تقوم بأعمال إنشاء الملعب الذي يتسع لـ 45 ألف متفرّج في بيان إنه اندلعت شرارة من أعمال لحام في مدرجات الاستاد خلال العمل ظهر يوم الخميس، والحادث لم يكن له أي تأثير على أعمال البناء، والموعد النهائي لاكتمال إنشاء الملعب”.

وقالت متحدثة باسم وزارة الطوارئ الروسية إن السلطات الروسية تحقق في أسباب الحريق الذي تم إخماده سريعًا دون وقوع أي إصابات.

وأظهرت الصور ولقطات الفيديو ألسنة اللهب والدخان الكثيف يرتفع من الملعب الذي من المقرر أن يتكمل بناؤه نهاية العام الحالي.

В Нижнем Новгороде еще один пожар. Горит строящийся к ЧМ-2018 стадион:https://t.co/dRGpzdqFMR Фото: Типичный Нижний Новгород / VK pic.twitter.com/4G7pa86zby — РБК (@ru_rbc) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

В Нижнем Новгроде горит строящийся к ФИФА2018 стадион pic.twitter.com/YpVqF6b0hU — Пятый канал Новости (@5tv) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

يذكر أن هذا الحريق هو الثالث الذي يقع في ملعب من ملاعب المونديال الواقعة تحت الإنشاء منذ منذ يونيو/حزيران الماضي، وذلك بعد ساعات من إعلان الاتحاد الدولي (الفيفا) أن الاستعدادات لإقامة نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا تسير بحسب الخطة، لكن يتبقى الكثير من العمل أيضًا.

واندلع في يونيو/ حزيران الماضي حريق مماثل في ملعب في مدينة “فولغوغراد” جنوبي روسيا والذي تبنيه نفس شركة المقاولات التي تُنشئ ملعب نيغني نوفغورود.

واندلع حريق آخر في أغسطس/آب الماضي في ملعب “سمارا” الذي شهد تأخيرًا في أعمال الإنشاء خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وستستضيف روسيا نهائيات كأس العالم الصيف المقبل في 12 ملاعبًا في 11 مدينة، بما في ذلك موسكو، وسانت بطرسبورغ، وسوتشي، وكازان.