عضو بمجلس إدارة نادي الزمالك: الاستقالة الجماعية الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية

طلب عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، من أعضاء المجلس التقدم باستقالة جماعية من أجل حل الأزمة التي يتعرض لها النادي حاليًا مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال جورج في تصريحات تلفزيونية: “حل أزمة مجلس إدارة النادي هو استقالة جميع الأعضاء بصورة جماعية، طالما لم تصل الأمور لحل”.

وأضاف: “بعد استقالة أعضاء مجلس الإدارة يتم عمل انتخابات جديدة ليختار أعضاء الجمعية العمومية من يفضلونهم بالنادي لم أكن راغبًا في الترشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك، وحدث ذلك بعد عدة ضغوطات”.

وتابع: “أشعر بالحزن لما يحدث بالنادي ولا يستطيع من فيه أن يستوعبوا تاريخ وقيمة القلعة البيضاء لماذا لا يستقيل من لا يريدون بقاءنا في مجلس إدارة الزمالك؟ كل من يخالف رأي رئيس النادي يتم معاقبته مباشرة بالمنع من دخول الزمالك السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بالزمالك، سيكون بالامتثال للجنة المالية والنيابة التي تدير النادي حاليًا، ثم الاستقالة بصورة جماعية وإعطاء الجمعية العمومية حقها في اختيار من يتولي إدارة أمورها”.

وأردف: “نادي الزمالك ما زال لديه العديد من الرموز، ولا صحة لما قاله مرتضى منصور بأن الزمالك ليس لديه رموز، أوجه الشكر والتقدير لفريق كرة اليد بنادي الزمالك على مستواهم المميز وسيرهم بخطى ثابتة، حسام غريب ابن من أبناء نادي الزمالك ولا يصح إطلاقًا أن يتم منعه من دخول نادي الزمالك نتائج كل الألعاب الجماعية بنادي الزمالك تراجعت باستثناء فريق كرة اليد الذي يواصل تقديم أدائه المميز، ولكن هذا لا يكفي”.

وأردف: “علاقتي مع ممدوح عباس ممتازة، على الرغم من خلافاتي معه أثناء رئاسته لنادي الزمالك أنا ضد إيداع أموال نادي الزمالك في حسابات خاصة، وهذا أمر لا يليق بمكانة النادي، لا أملك حق الاعتراض على اللجنة المالية التي تشرف على الزمالك، لأنها شكلت بقرار من النيابة العامة”.

وأوضح جورج: “غياب جلسات مجلس الإدارة تسبب في عدم التنسيق مع اللجنة المالية، وهل كان وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز يملك التقاعس عن تنفيذ قرار النيابة؟”.

وأردف: “إيهاب جلال تم تعيينه بواسطة مجلس إدارة النادي، ولكن إقالته لم تتم بنفس صورة تعيينه، وكان لا بد من تعيين خالد جلال هو الآخر بواسطة مجلس الإدارة لأن ذلك يعد مخالفة وخاصة للجانب المالي بالنادي”.

وأعرب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن دهشته الكبيرة عن “صفقة القرن” التي أثارها مرتضى منصور خلال الفترة الماضية.

وقال جورج: “عندما يتم التعاقد مع عبدالله السعيد بمبلغ 40 مليون جنيه، فذلك يدمر بقية الفريق وينشر الكراهية والحقد بين اللاعبين”.

وأكمل: “لو كان الأمر بيدي لرفضت صفقة انتقال عبد الله السعيد بهذه الصورة، ولأبديت تحفظي التام على منح مبلغ 40 مليون جنيه للاعب لأنه مبلغ خيالي بالنسبة للدوري المصري، رغم ما يمتلكه السعيد من مستويات وقدرات رائعة”.