أزمة جديدة في نادي الزمالك بسبب طارق حامد والشناوي (صورة)

ظهرت أزمة جديدة داخل نادي الزمالك؛ عقب تسريب صورة من عقد طارق حامد الجديد مع الفريق الأبيض، والذي لم يتم توثيقه حتى الآن.

وكشفت الوثيقة المسربة وجود بند يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة مليوني دولار لرحيل طارق حامد خارج مصر، ولكن لن يتم تفعيله.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن العقد لن يتم تفعيله لعدم توثيقه بشكل رسمي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما يعني استمرار العمل بالعقد القديم، حيث ينتهي تعاقد حامد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

ولن يستطيع اللاعب استغلال الشرط الجزائي؛ بسبب عدم تفعيل العقد الجديد الذي وقّع عليه خلال الأسابيع الماضية.

وفي ذات السياق، كشف مصدر داخل نادي الزمالك بانتقال موجة الغضب إلى أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، والذي يتضمن عقده شرطًا جزائيًا أكبر من طارق حامد، ولم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وأكد الشناوي أنه جدد مع وجود شرط جزائي لرغبته في الاحتراف الأوروبي بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، مهددًا باستخدام الشرط الجزائي القديم في عقده والبالغ مليون دولار، حال لم يتم توثيق العقد الجديد.