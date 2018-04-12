حازم إمام: أيمن حافظ شتمني بأمي.. ومرتضى يحمّل هذا الثنائي مسؤولية سقوط الزمالك (فيديو)

كشف حازم إمام قائد نادي الزمالك المصري تفاصيل المشادة بينه وبين أيمن حافظ مدير الكرة، والذي تم عرضه للبيع بسببها.

وقال حازم في تصريحات تلفزيونية”: “أيمن حافظ سبني بأمي واضطرني إلى أن أرد عليه الشتيمة بالشتيمة”.

وعن تفاصيل المشادة قال حازم: “ذهبت برفقة محمد إبراهيم وأحمد توفيق للحديث مع أيمن حافظ ومطالبته بصرف أي جزء من المستحقات التي تأخرت للشهر الرابع على التوالي، فما نالني منه إلا أن تلقيت سبًا بأمي، ورددت عليه بنفس الأسلوب”.

وطالب قائد الزمالك بالاستماع إلى شهادة إيهاب جلال مدرب الفريق وقتها، وجميع اللاعبين، وأن أيمن حافظ مدير الكرة هو من تفوه ضده.

وأشار حازم إلى أنه لا يمانع في الرحيل عن القلعة البيضاء؛ بسبب الأجواء غير الصحية داخل النادي.

وفي نفس السياق أعلن محمد إبراهيم الرحيل نهائيا عن صفوف الزمالك في حالة استمرار أيمن حافظ في منصبه كمدير للكرة.

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية إن أزمته بدأت مع الفريق منذ فترة طويلة، حيث كان يخصم منه أيمن حافظ أموالًا منذ أن كان نيبوشا مديرًا فنيًا للفريق.

وكشف إبراهيم عن الأزمة قائلًا: “تحدثت أنا وحازم وأكدت أن الفريق كله في مركب واحد، وطالما يحصل الجهاز الفني على مستحقاته، يجب أن يحصل عليها اللاعبون أيضًا، فتدخل حافظ وسب حازم بأمه ثم قام بتغريمنا واستبعادنا، وإبلاغنا عن طريق أحد الإداريين أن نتدرب منفردين بعيدًا عن الفريق”.

وأضاف: “اشتكى اللاعبون من تدخل البعض في الأمور الفنية وتدخلت بصفتي قائد للفريق إلا أن هذا أغضب أيمن حافظ، الذي كانت له تدخلات فنية بخلاف عمله الإداري”.

وحمّل إبراهيم مجلس إدارة الزمالك يتحمل جزءًا ن تعثر الفريق، مؤكدًا أنه سيرحل عن النادي إن استمر حافظ.

وبسؤاله عن احتمال انتقاله للأهلي قال: “أتواجد الآن في نادي الزمالك وعقدي ممتد ولا أفكر في الرحيل للأهلي”.

مرتضى يحمّل هذا الثنائي مسؤولية السقوط أمام الاتحاد

حمّل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة مسؤولية الهزيمة أمام الاتحاد السكندري في الدوري العام؛ بسبب إصراره على استمرار إيهاب جلال كمدير فني للفريق عقب الهزيمة أمام المقاصة في بطولة الدوري.

وقال مرتضى منصور عقب لقاء الاتحاد: ” إسماعيل يوسف السبب؛ لأني قلت له مشي إيهاب جلال بعد الخسارة أمام مصر المقاصة، ولكنه رفض وقال لأ خليه يكمل مباراة الاتحاد”.

وأضاف منصور: “إيهاب جلال مدرب فاشل، ولا يجيد قراءة المباريات، أوباما بيلعب ليه، ومقعد ليه أيمن حفني صاحب الخبرات على الدكة؟”.

وتابع منصور: “إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مرة أخرى حتى لو له متعلقات شخصية لن أسمح بدخوله للنادي، ولن أسدد الشرط الجزائي الخاص به مع إنبي”.

الجدير بالذكر أن الزمالك أعلن إقالة إيهاب جلال المدير الفني بعد الخسارة الثالثة على التوالي أمام الاتحاد بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز.

إلى ذلك، كشف الجهاز الطبي للزمالك طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق في مباراة الاتحاد السكندري، والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي أن الشناوي قد تم نقله للمستشفى؛ بسبب إصابته بجزع في الركبة، ومن المنتظر أن يجري الشناوي أشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

وجدير بالذكر أن جنش شارك بديلًا للشناوي في الشوط الثاني أمام الاتحاد، وتلقى جنش هدفين في مرماه بعد نزوله.