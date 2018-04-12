نادي الزمالك يعلن إقالة إيهاب جلال بعد الهزيمة أمام الاتحاد في الدوري المصري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة المستشار مرتضى منصور إقالة إيهاب جلال المدير الفني من منصبه، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الاتحاد.

وخسر الزمالك للمرة التاسعة بالدوري المصري على يد ضيفه الاتحاد بثنائية مقابل هدف واحد، مساء الخميس، بالجولة الحادية والثلاثين للبطولة.

وأعلن مجلس الزمالك عقب المباراة أن إيهاب جلال تم الاستغناء نهائيًا عن خدماته، وإقالته من منصبه دون الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للفريق.

وودع الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي، بجانب تلقيه 9 هزائم بالدوري المصري، وخسر الفريق 3 مباريات متتالية بالدوري مع مديره الفني إيهاب جلال.

ومن المقرر أن يقود نبيل محمود المدرب العام تدريبات الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد، والأقرب هو خالد جلال مدير الكرة السابق في الفريق الأول.