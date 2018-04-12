مرتضى منصور يتفق مع بديل إيهاب جلال في نادي الزمالك

دخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري في مفاوضات مع خالد جلال المدير الفني لفريق “إف سي مصر”، تمهيدًا لتولي تدريب الفريق، حال رحيل إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق، إن تعثّر الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري.

ويستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، في ختام الجولة 31 من المسابقة.

وشهدت الأيام الماضية جدلًا حول مستقبل إيهاب جلال، المدير الفني للزمالك عقب تقدّمه باستقالته عقب الخسارة أمام المقاصة بهدف نظيف الجولة الماضية، ثم تراجعه عنها.

ووجّه مرتضى هجومًا شديدًا على إيهاب جلال قائلًا له “ما تلعبش مع الأسد”.

ووافق خالد جلال على عرض مرتضى منصور وسيقود الفريق حال رحيل جلال، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.