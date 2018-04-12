ترتيب الدوري المصري بعد خسارة نادي الزمالك أمام الاتحاد (صورة)

عمّق فريق الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، جراح وأوجاع نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وواصل الأخير الانهيار وإهدار النقاط في البطولة.

فقد قلب الاتحاد تأخره بهدف لفوز بهدفين في أربع دقائق على أصحاب الأرض، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك بهدف باسم مرسي في الدقيقة 20، وعاد الاتحاد السكندري بهدفين عن طريق خالد متولي والغاني ويلسون أكاكبو في الدقيقتين 79 و82 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك عند 54 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفى الاتحاد السكندري للمركز الثامن برصيد 39 نقطة.

ونجح الأهلي في حسم اللقب بعد أن وصل للنقطة 75، وذلك قبل نهاية البطولة بست جولات، وهو الآن على قمة الترتيب برصيد 79 نقطة.

وأرسل المصري ضيفه النصر إلى الدرجة الثانية بعدما عدل تأخره بهدف إلى فوز 2-1.

وودع النصر المسابقة بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة في ذيل الترتيب قبل ثلاث جولات على النهاية تمنحه تسع نقاط في حال الفوز بها، ولكنه لن يصل إلى 30 نقطة رصيد وادي دجلة صاحب أول مركز قبل مراكز الهبوط الثلاثة.