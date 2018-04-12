نادي الزمالك يتلقى الخسارة الثالثة على التوالي بالدوري المصري أمام الاتحاد السكندري (فيديو)

تلقى نادي الزمالك الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب السقوط 2-1 أمام ضيفه الاتحاد السكندري ليبتعد عن المنافسة على المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا، اليوم الخميس.

وتجمد رصيد الزمالك عند 54 نقطة من 31 مباراة في المركز الثالث، بعدما تلقى الخسارة التاسعة هذا الموسم متأخرًا بست نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني من 30 مباراة.

وضغط المصري البورسعيدي على الزمالك عقب فوزه 2-1 على النصر، الذي ودع المسابقة، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة من 28 مباراة. في المقابل قفز الاتحاد للمركز الثامن برصيد 39 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية.

وتوج الأهلي باللقب قبل ست جولات على النهاية، ليحرز لقبه 40 في تاريخ المسابقة.

ومنح باسم مرسي الزمالك هدف التقدم في الدقيقة 21 عندما تلقى تمريرة عرضية من التونسي حمدي النقاز وضعها في شباك حارس الاتحاد بسهولة.

وأدرك خالد متولي (الغندور) التعادل للاتحاد في الدقيقة 79 بتسديدة أرضية من مدى قريب، قبل أن يحسم الغاني ويلسون أكاكبو الفوز للاتحاد بضربة رأس في الدقيقة 82 عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة حرة، حوّلها برأسه في شباك الحارس البديل محمود عبدالرحيم (جنش).

ورد القائم الأيسر لمرمى الاتحاد فرصة خطيرة بعد نصف ساعة من البداية من تسديدة هائلة لمحمود عبدالعزيز. وأصيب أحمد الشناوي حارس الزمالك مع بداية الشوط الثاني وخرج ليحل بدلًا منه جنش الذي تلقت شباكه هدفين في أربع دقائق.

* هبوط النصر

وأرسل المصري ضيفه النصر إلى الدرجة الثانية بعدما عدّل تأخره بهدف إلى فوز 2-1.

وودع النصر المسابقة بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة في ذيل الترتيب قبل ثلاث جولات على النهاية تمنحه تسع نقاط في حال الفوز بها، ولكنه لن يصل إلى 30 نقطة رصيد وادي دجلة صاحب أول مركز قبل مراكز الهبوط الثلاثة.

وتقدم النصر بهدف مبكر بعد ثلاث دقائق من البداية عبر كومباسا محمد عندما استغل هجمة مرتدة للنصر، وتابع كرة ارتدت من الدفاع ليضعها في شباك أصحاب الأرض.

وأدرك أريستيد بانسي من بوركينا فاسو التعادل بضربة رأس في الدقيقة 49، قبل أن يمنح أحمد السباعي مدافع النصر هدف الفوز للمصري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68 عندما استقبل ركلة ركنية وحولها برأسه بالخطأ في الشباك.

واعترض لاعبو المصري في الدقيقة 24 على احتساب الحكم ركلة جزاء للنصر، ثم تراجع عن احتسابها بعد التشاور مع مساعديه.