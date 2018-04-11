موعد مباراة الزمالك والاتحاد بالدوري المصري والقنوات الناقلة

سيسعى نادي الزمالك، الذي تراجعت نتائجه في الآونة الأخيرة، خصوصًا في الدوري المصري الممتاز، لتحقيق الانتصار على ضيفه الاتحاد السكندري، غدًا الخميس، في ختام الجولة 31 من المسابقة.

وتلقى الزمالك ضربة قوية في سباق الحصول على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا عندما استقبل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخسر 1-صفر أمام مصر للمقاصة في الدوري، يوم الأحد الماضي.

ويملك الزمالك، الذي خسر للمرة الثامنة هذا الموسم، 54 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف الإسماعيلي صاحب المركز الثاني.

وسيسعى لاعبو الزمالك للخروج من حالة الإحباط التي تسيطر عليهم وعلى الجهاز الفني ومصالحة الجماهير الغاضبة خاصة بعد إعلان المدرب إيهاب جلال عن استقالته في تصريحات لوسائل الإعلام عقب لقاء المقاصة وقبول مرتضى منصور، رئيس النادي لها، في اليوم التالي ثم تراجع جلال عنها بعد ذلك.

ويأمل الزمالك في العودة مجددًا إلى المنافسة على المركز الثاني وإن كان الأمل ضعيفًا للغاية، خاصة بعد أن أحكم الإسماعيلي قبضته على المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

وليس أمام الزمالك سوى التشبث بالمركز الثالث حتى يكون بوسعه اللعب في بطولات الأندية الأفريقية الموسم المقبل من خلال بوابة كأس الاتحاد الأفريقي، التي يشارك فيها ثالث مسابقة الدوري إلى جانب بطل الكأس.

وقد حرص جلال، مدرب الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الأخير أمس على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك، أن جلال “طالب اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير والإدارة والعودة مجددًا إلى الانتصارات وتقديم عروض قوية خلال المرحلة المقبلة وتجاوز إخفاقات اللقاءات الأخيرة”.

وفي المقابل، قال محمد عمر، مدرب الاتحاد، إن لاعبي فريقه استوعبوا أهمية تحقيق طموحات الجماهير التي باتت تحتشد في التدريبات لمؤازرة الفريق.

وأضاف عمر لـ”رويترز”: “أمامنا ثلاث مباريات مهمة نسعى للفوز بها لتحسين موقع الفريق في جدول مسابقة الدوري. الفريق في مركز لا يليق به باعتباره أحد أعرق الأندية المصرية مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي”.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الـ 8:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، وستنقل عبر قنوات النيل للرياضة وأون سبورت ودي إم سي.

كما تقام غدًا أيضًا مباراة مهمة ستساهم إلى حد كبير في تحديد شكل الصراع على المركز الثالث، حيث يلتقي المصري البورسعيدي مع النصر.

ويملك المصري 49 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة في حال فاز بها جميعًا سيحصل على تسع نقاط وستكون كفيلة بتقدمه لاحتلال المركز الثالث ومنافسة الإسماعيلي على المركز الثاني.

وفي المقابل، يحتل النصر مؤخرة الترتيب برصيد 19 نقطة وبات قريبًا للغاية من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

لكن خسارته في لقاء المصري غدًا ستجعله يفقد الأمل تمامًا في البقاء حيث ستتبقى له ثلاث مباريات بتسع نقاط لن تمكنه، لو فاز بها جميعًا، من البقاء.

وتختتم مباريات الجولة بعد غد الجمعة بإقامة لقاء المقاصة الذي اطمأن للبقاء، برصيد 37 نقطة يحتل بها المركز 11، والرجاء صاحب المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.

وحسم الأهلي لقب المسابقة لصالحه قبل ست جولات على النهاية مضيفًا اللقب رقم 40 له في الدوري المحلي إلى خزائنه.