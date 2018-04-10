نادي الزمالك المصري يغرّم حازم إمام ومحمد إبراهيم بسبب التطاول على إيهاب جلال

فرض أيمن حافظ مدير الكرة في نادي الزمالك المصري عقوبة مالية ضد حازم إمام، ومحمد إبراهيم، لاعبي الفريق الأبيض بسبب تجاوزهما وتطاولهما على المدير الفني إيهاب جلال.

وقال حافظ لـ”إرم نيوز”:”تم تغريم حازم وإبراهيم 200 ألف جنيه لكل لاعب منهما، بسبب حديثهما بصورة غير مقبولة مع المدير الفني، ومعي”.

وأضاف:”حازم وإبراهيم قدّما الاعتذار عمّا حدث أمام جميع اللاعبين في مران اليوم، ولكن لا بد من تطبيق اللائحة، إلى جانب أن المدير الفني طلب استبعادهما من التدريبات الجماعية، وخوض مران منفرد”.

وفي سياق مختلف، أصبح طارق حامد لاعب الوسط مهددًا بالغياب عن مباراة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل بالجولة الحادية والثلاثين للدوري المصري بعد أن غاب عن مران اليوم لإصابته في أنكل القدم.

واستعاد الزمالك المهاجم كابونعو كاسونعو بعد التعافي من الإصابة قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ الخميس.

وقال الزمالك عبر موقعه على الإنترنت إن هداف الفريق كاسونغو المقبل من الكونغو الديمقراطية أصبح جاهزًا لخوض المباراة المقبلة بعد غيابه عن الخسارتين الأخيرتين أمام الإسماعيلي، ومصر للمقاصة، بسبب شد عضلي.

كما شارك الظهير الأيمن إمام في المران الجماعي بعد تعافيه من كدمة خلال لقاء الإسماعيلي.

وعاش الزمالك فترة عصيبة بعد الخسارة الأخيرة 1-صفر من المقاصة في اللحظات الأخيرة يوم الأحد الماضي، وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي قبول استقالة المدرب إيهاب جلال قبل أن يتراجع الأخير عن موقفه، وعاد لقيادة التدريبات.

وتقلّصت آمال الزمالك في احتلال المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا العام المقبل وبعد خسارته الثامنة هذا الموسم في الدوري يملك 54 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث.

ويتأخر الزمالك بفارق ست نقاط وراء الإسماعيلي صاحب المركز الثاني، مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.