النادي الأهلي المصري يتطلع لتكرار الثنائية المحلية

وجّه النادي الأهلي تركيزه نحو كأس مصر لكرة القدم على أمل تحقيق ثنائية محلية جديدة بعدما حسم لقب الدوري الممتاز قبل ست جولات على النهاية.

وسيلعب الأهلي ضد الداخلية في آخر مباريات دور الـ 16 لكأس مصر يوم الجمعة المقبل.

وتأهل لدور الثمانية كلٌّ من: الزمالك، والإسماعيلي، ووادي دجلة، وسموحة، والمقاولون العرب، والأسيوطي، والإنتاج الحربي.

وقال أحمد أيوب مساعد مدرب الأهلي لموقع النادي على الإنترنت اليوم الثلاثاء:”أغلقنا صفحة الدوري، وبدأنا الاستعداد من اليوم لمباراة مهمة في الكأس”.

وأضاف:”نسعى إلى تكرار الثنائية المحلية التي حققناها الموسم الماضي”، مشيرًا إلى أن صفوف الفريق شبه مكتملة.

واقترب المهاجم المغربي وليد أزارو هداف الدوري الممتاز من العودة للعب بعد التعافي من إجهاد أبعده عن التعادل مع سموحة دون أهداف في الدوري يوم الأحد الماضي.

وعاد الظهير الأيمن باسم علي للمران الجماعي بعد التعافي من إصابة عضلية.