نادي بالوسيورا الفنلندي يعلن رسميًا ضم عبدالله السعيد من النادي الأهلي المصري

كشف نادي كوبيون بالوسيورا “كوبس” الفنلندي عن إتمامه رسميًا صفقة ضم عبدالله السعيد، لاعب النادي الأهلي المصري، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مجانًا.

وجاء في بيان النادي الرسمي: “بالوسيرا سيقوم بتعزيز الفريق هذا الموسم في نهاية سوق الانتقالات بضم نجم حقيقي هو عبدالله السعيد، والذي انضم على سبيل الإعارة مع الفريق المصري الكبير الأهلي”.

وأضاف: “وتمتد إعارة اللاعب مع النادي حتى الصيف، ويعد السعيد واحدًا من أهم لاعبي منتخب مصر، وسيشارك في بطولة كأس العالم بروسيا، والسعيد سيستمر مع النادي حتى البطولة، وبفضل تلك الإعارة سيحصل النادي على تمويل من الفيفا؛ لأن ضمن صفوفه لاعبًا سيشارك في كأس العالم”.

وتابع: “السعيد يشارك في عدة مراكز بخط الوسط وهو لاعب صاحب خبرة كبيرة، وحاليًا في قمة مسيرته، إنه مايسترو في خط الوسط وواحد من نجوم منتخب مصر الأساسيين”.

وجمّد الأهلي عبدالله السعيد بعدما علم أن اللاعب وقّع على عقود انضمامه للزمالك قبل التجديد للأول. وقرر إعارة أو بيع اللاعب في السوق الصيفية المقبلة.

وسعى منتخب مصر لحل الموقف نظرًا لقيمة اللاعب للفريق قبل أشهر من انطلاق كأس العالم الذي يشارك فيه الفراعنة.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى من المونديال أمام روسيا وأوروغواي والسعودية.