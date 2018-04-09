عبدالله السعيد ينتقل إلى نادي بالوسورا الفنلندي

انتقل عبدالله السعيد، صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر، لصفوف نادي كوبيون بالوسورا الفنلندي، لمدة شهرين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء انتقال السعيد للدوري الفنلندي؛ حتى يُحافظ على لياقته البدنية ليكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الأول في كأس العالم، عقب قرار الأهلي بعرضه للبيع على خلفية توقيعه للزمالك قبل أن يُمدد عقده مع الأهلي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”، إن مسؤولي الأهلي حصلوا على 300 ألف دولار ما يوزاي 5 ملايين جنيه، مقابل انتقال اللاعب لناديه الجديد.

ومن المقرر أن يلعب السعيد للنادي الأهلي السعودي مع بداية الموسم المقبل، لكن اللاعب اتفق مع إدارة الأهلي على الرحيل لأحد الأندية الأوروبية، التي ما زال القيد فيها مفتوحًا حتى الآن، ورحل للدوري الفنلندي؛ حتى يحافظ على مستواه قبل كأس العالم بروسيا.

وسافر السعيد إلى الإمارات، مساء يوم الجمعة، قبل أن يطير إلى فنلندا بعدها مباشرة من أجل الانضمام للدوري الفنلندي، حتى نهاية الموسم، خاصة أن القيد في الدوري الفنلندي ينتهي في شهر أبريل الجاري، كما سافر السعيد مؤخرًا إلى السعودية والتقى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لحسم انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي السعودي.

ولعب هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، دور الوسيط في حل أزمة اللاعب مع القلعة الحمراء، حيث كان هناك قرار بتجميد اللاعب حتى نهاية الموسم، وهو ما جعل هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، يطلب من أبوريدة التدخل حتى لا يؤثر ذلك سلبيًا على مستوى اللاعب قبل كأس العالم بروسيا.

وبالفعل تدخل أبوريدة في ضوء العلاقة الطيبة التي تربطه بمسؤولي الأهلي، لكن محاولاته باءت بالفشل حيث رفض مسؤولو الأهلي مشاركة اللاعب في المباريات تحت أي ظروف، وهنا لجأ للخطة البديلة وهي البحث عن نادٍ خارجي في إحدى الدول التي ما زالت تسمح بالقيد حاليًا.

هاني أبوريدة نجح بعلاقاته الدولية في إيجاد نادٍ فنلندي يلعب له السعيد على سبيل الإعارة لمدة شهرين؛ ليكون جاهزًا للمونديال على أن ينتقل لأهلي جدة بعد ذلك.

عبد الله السعيد انضم للأهلي في مطلع موسم 2011-2012 قادما من الإسماعيلي وحقق مع الفريق 14 بطولة مختلفة ما بين الدوري المصري الممتاز ودوري الأبطال وكأس الكونفدرالية وكذلك السوبرين المحلي والأفريقي.

وانطلق الدوري الفنلندي، أمس الأحد، فقط ولعب فريق كوبس مباراته الأولى أمام إف سي هونكا وتعادل فيها إيجابيا 1-1.

يذكر أن الدوري الفنلندي يضم لاعبًا آخر من الأهلي، هو عمرو جمال المعار لصفوف هلنسكي.