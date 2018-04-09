مصر المقاصة يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي والزمالك لضم “سامي وتراوري ومودي”

كشف نادي مصر المقاصة عن كواليس مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك مع 3 من لاعبيه، هم أحمد سامي وإيريك تراوري وأحمد عبدالعزيز “مودي”.

وقال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: “بالفعل الأهلي يتفاوض من أجل ضم سامي وتراوري”.

وأضاف: “أحمد سامي رغبته الأولى الانتقال لصفوف الأهلي، من جانبنا لا يوجد أي تعنت في رحيل اللاعب للقلعة الحمراء، نحترم مسؤوليهم بشدة”.

وتابع: “الزمالك أيضًا يريد إريك تراوري وكذلك أحمد عبدالعزيز مودي، لم نحسم الأمر بعد، لكن هناك مفاوضات تسير بشكل احترافي”.

وأردف: “الأهم بالنسبة لنا مصلحة النادي، فيما يخص أحمد سامي، نبحث مع الأهلي عن البديل المناسب سواء بالقلعة الحمراء، أو التعاقد مع لاعب من نادٍ آخر”.

وأتم: “مصلحة النادي والمقابل المادي ورغبة اللاعب تحسم بشكل كبير انتقال أي لاعب من صفوفنا”.

وكشفت تقارير صحافية، أن الأهلي يسعى لشراء عقد سامي من المقاصة وأنه سيكون مقابل تفعيل بند بيع للغاني جون أنطوي، المدون في عقد إعارة اللاعب للنادي الفيومي، على الرغم من إصرار المقاصة الحصول على مبلغ 5 ملايين جنيه، وهو ما ترفضه إدارة الأهلي وتصر على إتمام الصفقة مجانًا.

ويتضمن عقد إعارة أنطوي من الأهلي للمقاصة بندًا يمنح النادي الفيومي أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 600 ألف دولار يتم سدادها قبل 30 أبريل المقبل.

وكان “سامي”، قال بعد مباراة الزمالك والمقاصة، والتي أحرز فيها المدافع هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل: “شرف لأي لاعب الانتقال للأهلي”.

وتابع: “لا أعلم تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المقاصة بشأني، كنت متواجدًا في المعسكر، لم يتم إخطاري بأي أمر، وأعلم أن المقاصة لن يمانع رحيلي”.