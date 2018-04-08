حسام غالي نجم النادي الأهلي المصري يحدد موعد اعتزاله

حدد حسام غالي، لاعب النادي الأهلي المصري، موعد اعتزال اللعب نهائيًا، بعد أن رفض كل محاولات الجهاز الفني للنادي بقيادة حسام البدري بتأجيل اعتزاله لمدة موسم آخر .

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية: “حسام أصر على الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، وسوف يعلن القرار الرسمي يوم الـ11 من مايو المقبل، في مباراة أمام فريق كبير خارج مصر”.

وأضاف شوبير: “غالي قرر الاكتفاء بما قدمه في الملاعب خلال السنوات الماضية، وستكون مباراة اعتزاله خارج مصر أمام نادٍ كبير”.

وحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري إقناع غالي بالاستمرار مع الفريق موسمًا آخر، لكن اللاعب رفض، وفضّل إنهاء مشواره مع القلعة الحمراء.

وكانت أنباء انتشرت داخل النادي الأهلي عن رغبة محمود الخطيب، ولجنة الكرة بالقلعة الحمراء في أن يتولى غالي، قائد الفريق، مهمة مدير الكرة بداية من الموسم المقبل.

على جانب آخر، أكد شوبير أن اللجنة المالية المشكّلة من قبل وزارة الشباب والرياضة والنياية لمراجعة حسابات نادي الزمالك وتعاملاته المالية لديها العديد من المخالفات ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور.

وقال شوبير: “اللجنة أصيبت بالفزع بسبب قيام مجلس إدارة الزمالك في عام 2015 بعمل عضويات مستثناة سعرها 40 ألف جنيه وفي عام 2016 و2017 قلت إلى 20 ألفًا.

وأضاف شوبير بعد الإنجازات والإنشاءات انخفض سعر العضوية المستثناة حوالي 50% وهو شيء غريب، بل إن المبلغ لم يتم دفعه ويتم تقسيطه على مدة طويلة ما أقوله معلومات وفي البداية لن يكون هناك مساس بأي عضوية مستثناة في نادي الزمالك ومن نالها بالفعل فهو عضو جمعية عمومية شرعي في الأبيض.

واشتبك شوبير، مع رئيس نادى الزمالك، عقب إرسال الأخير له رسالة على الهواء يتهمه فيها بالتشهير ونشر الأكاذيب.

وأرسل مرتضى رسالة نصية لشوبير على الهواء يتهمه فيها بالترويج للأكاذيب ومجاملة وزير الرياضة على حساب نادي الزمالك، على حسب ما قاله شوبير في برنامجه.

ورد شوبير عبر برنامجه:” أنا لا أشهر بأحد ولا أنشر الأكاذيب، ولا أجامل وزير الرياضة، وكلامي عن الزمالك بناء على مستندات، ولم أتطرق للتقليل من الزمالك”.

وأتم موجهًا حديثه لمرتضى منصور: “لك حق الرد من خلال مداخلة تلفونية وفي انتظار اتصالك يا سيادة المستشار”.

إلى ذلك، أكد أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي والمعار لفريق الاتفاق السعودي، أنه سيخوض المباراة الأخيرة له مع الاتفاق يوم الخميس المقبل ضد فريق التعاون بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال الشيخ، في تصريحات تلفزيونية: “مسؤولو الاتفاق تحدثوا معي بشأن البقاء، ولكني تركت الأمر للنادي الأهلي، وأنا لا أمانع البقاء بالدوري السعودي في حالة رغبة الأهلي في ذلك”.

وأضاف، أن الاتفاق به لاعبون ومدير فني على أعلى مستوى، ولذا كانت تجربة ناجحة الملاعب والإمكانيات بالسعودية على أعلى مستوى، وكان هناك استفادة كبيرة من وجودي مع الاتفاق.