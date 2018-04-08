ترتيب الدوري المصري بعد خسارة نادي الزمالك أمام المقاصة‎

تلقّى نادي الزمالك ضربة قوية في سباق الحصول على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا عندما استقبل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخسر 1-صفر أمام مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ويملك الزمالك، الذي خسر للمرة الثامنة هذا الموسم، 54 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث بفارق ست نقاط وراء الإسماعيلي صاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع طلائع الجيش أمس السبت.

وسجل أحمد سامي قائد المقاصة الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس بعد ركلة حرة.

ونجح الأهلي بحسم اللقب بعد أن وصل إلى النقطة 75، وذلك قبل نهاية البطولة بست جولات، ويتربع الآن على قمة الترتيب برصيد 78 نقطة.