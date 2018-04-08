مرتضى منصور يعلّق على هزيمة نادي الزمالك أمام مصر المقاصة واستقالة إيهاب جلال

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري تحمّل مسؤولية الهزيمة التي تعرّض لها الفريق الأول لكرة القدم أمام مصر المقاصة في بطولة الدوري العام بهدف أحمد سامي في الوقت بدل الضائع.

وقال مرتضى خلال تصريحات إذاعية:”لا أتحمل أنا أو مجلس إدارة النادي مسؤولية ما يحدث لفريق كرة القدم في بطولة الدوري من هزائم متتالية، وخالد عبدالعزيز وزير الشاب والرياضة هو سبب انهيار الزمالك، ولا أستطيع أن ألوم لاعبي الفريق لأنهم لا يحصلون على مستحقاتهم المالية”.

وأضاف:”سيتم تجميد اجتماعات مجلس إدارة الزمالك لأجل غير مسمّى بسبب إصرار الوزير على مخطط تدمير النادي الذي بدأ فور الحصول على توقيع عبد الله السعيد لاعب وسط النادي الأهلي، ومنتخب مصر”.

وتابع:”البقاء لله في الزمالك، هذه هي رسالتي الأخيرة لوزير الشاب والرياضة، وعلى جماهير النادي أن تعلم أنه من دمّر النادي عن عمد من أجل إرضاء ممدوح عباس رئيس النادي السابق، وهاني العتال المزوّر، ولست أنا المسؤول عمّا يحدث داخل النادي حاليًا”.

وأردف قائلًا:”الزمالك أصبح حصالة في بطولة الدوري، وهناك مجموعة من الكلاب الضالة تخرج في الإعلام لتهاجمني، ولا تستطيع أن تقول الحقيقة، وهي أن خالد عبدالعزيز هو من دمَّر الزمالك، وأقول للمسؤولين في الدولة أن صبري قد نفد، ولا أخشى أي مسؤول في هذه الدولة، ولن أصمت بعد الآن، وسأكشف المخطط الذي يحدث حاليًا لتدمير النادي”.

وعن استقالة إيهاب جلال قال مرتضى:”لست أنا من يقود الزمالك حاليًا حتى أقبل أو أرفض استقالة إيهاب جلال، وإسماعيل الفأر رئيس اللجنة الموجودة في النادي حاليًا هو من يقبل أو يرفض الاستقالة”.