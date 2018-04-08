نادي الزمالك يواصل السقوط في الدوري المصري بالخسارة أمام المقاصة (فيديو)

واصل نادي الزمالك المصري سقوطه في براثن الهزيمة، بعد خسارته أمام مصر للمقاصة في الوقت القاتل بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقمّص أحمد سامي دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف المقاصة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، عبر ضربة رأس رائعة.

وتجمّد رصيد الزمالك، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، عند 54 نقطة في المركز الثالث، لتتقلص حظوظه كثيرًا في الحصول على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، حيث أصبح الفارق الذي يفصله عن الإسماعيلي الوصيف 6 نقاط قبل 4 مباريات على نهاية المسابقة.

في المقابل ارتفع رصيد المقاصة الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي على الزمالك في المسابقة، إلى 37 نقطة في المركز 11.

وعقب المباراة أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الزمالك استقالته من منصبه عقب الهزيمة أمام مصر المقاصة بهدف نظيف مساء الأحد في مواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لـ”إرم نيوز” بعد المباراة مباشرة إنه سيتقدم باستقالته مع معاونيه حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى بعد الخسارة.

وأضاف بقوله: “رحيلي قرار نهائي ولا أفكر في التراجع وأعتقد أن التجربة وصلت إلى نهايتها بعد الهزيمة أمام المقاصة”.