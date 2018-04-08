أزمة جديدة لنادي الزمالك مع الفيفا.. وقفشة يرحب بالأهلي

يواجه نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أزمة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بسبب الشكوى التي تقدم بها البرتغالي جوسالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء ضد النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولي يخطره خلاله بضرورة إنهاء جميع الأوراق الخاصة بقضية البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الأبيض السابق والسد القطري الحالي والذي تقدم بشكوى ضد الزمالك في الفيفا.

ومنح الفيفا مهلة لمدة 16 يومًا للزمالك، حتى يتم استيفاء جميع الأوراق التي تدعمه في موقفه للرد على شكوى المدرب البرتغالي على أن يكون يوم 24 من شهر مارس هو الموعد الأخير لتلقي أي أوراق خاصة بهذه القضية.

وتقدر قيمة مستحقات فيريرا المتأخرة بـ 500 ألف دولار وهي قيمة مرتبه ومساعديه عن آخر 3 أشهر له داخل أسوار القلعة البيضاء، ويسعى نادي الزمالك لحل الأزمة سريعًا لتفادي عقوبات الفيفا.

وفي الإطار ذاته بات الزمالك مهددًا بخصم 6 نقاط من رصيده ببطولة الدوري الممتاز حالة تقدم البرازيلي ريكاردو لاعب الفريق الأسبق بشكوى جديدة حول مستحقاته المتأخرة.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع مدافعه البرازيلي الذي لعب له موسم 2008/2009 لتسديد مستحقاته المالية المتأخرة بعد أن تقدم اللاعب بشكوى إلى الفيفا.

في سياق منفصل دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع محمد مجدي “قفشة” صانع ألعاب إنبى من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوصل علاء عبدالصادق عضو لجنة الكرة بالأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع مجدى قفشة بانضمامه إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة دخول الأهلي في مفاوضات مباشرة مع إنبي بحسم ضم اللاعب بشكل رسمي، خاصة في ظل تمسك حسام البدري المدير الفني للأهلي بضمه ليحل محل عبدالله السعيد الذي تأكد رحيله عن الأهلي الصيف، بناء على قرار من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وقد خطف قفشة كل الأنظار إليه في الموسم الجاري من مسابقة الدوري الممتاز في ظل المستوى الفني الرائع الذي يقدمه، مما أدى إلى انضمامه للمنتخب الوطني في معسكره الأخير الذي أقيم بسويسرا، بالإضافة إلى رغبة العديد من الأندية في ضمه وعلى رأسها الأهلي والزمالك.