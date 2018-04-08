إيهاب جلال يعلن استقالته من تدريب نادي الزمالك المصري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الزمالك المصري استقالته من منصبه عقب الهزيمة أمام مصر المقاصة بهدف نظيف مساء الأحد في مواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

واستقبل الزمالك هدفًا في اللحظات الأخيرة ليتلقى هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم ويتجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثالث.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لـ”إرم نيوز” بعد المباراة مباشرة إنه سيتقدم باستقالته مع معاونيه حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى بعد الخسارة.

وأضاف بقوله: “رحيلي قرار نهائي ولا أفكر في التراجع وأعتقد أن التجربة وصلت إلى نهايتها بعد الهزيمة أمام المقاصة”.