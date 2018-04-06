لاعب الزمالك يرد على صورة “الباديكير”

انتشرت صورة لمحمود الونش مدافع نادي الزمالك، وهو يخضع لجلسة بادكير؛ ما أثار غضب جماهير النادي ضد اللاعب، الذي يتهم بمثل هذه الأمور في ظل تراجع نتائج فريقه في بطولة الدوري العام بالهزيمة أمام الإسماعيلي، والخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن جانبه قال الونش، إن الصورة المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي كانت خلال إحدى جلساته العلاجية لإزالة “عين سمكة” في قدمه.

وأضاف الونش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “يا جماعة بخصوص الصورة اللي نازلة على المواقع إني بعمل باديكير، أنا عمري ما عملت الكلام ده، أنا رجلي فيها عين سمكة مبقدرش ألبس الجزمة منها علشان الرغي الكتير وشكرًا”.

ومن جانب آخر، تحدث هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد بشأن نية المجلس الاستقالة خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.

وأكد زادة أن تلك الأمور عارية تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن المجلس لن يتقدم باستقالته ولم يفكر في هذا الأمر.

ويمر نادي الزمالك حاليًا بحالة من عدم الاستقرار الإداري لوجود لجنة للإشراف على النواحي المالية للنادي.

كما دخل مسؤولو نادى الزمالك في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنغ براغا البرتغالي والمنتخب المصري، لجس نبضه بخصوص الانتقال للقلعة البيضاء في الموسم الكروي الجديد.

وقالت تقارير صحفية مصرية، إن مسؤولي الزمالك حاولوا إقناع كوكا بأن الانضمام للقلعة البيضاء سيكون إضافة بالنسبة له في مسيرته الكروية، خاصة أنه لا يلعب في دوري قوي أو بأحد أندية القمة، بينما تواجده مع القلعة البيضاء سيجعله محط أنظار الجميع سواء في مصر أو بالخارج.

ورفض كوكا منح مسؤولي الزمالك ردًا قاطعًا بخصوص المفاوضات، وطلب مهلة للتفكير ودراسة العرض بشكل جيد، مشددًا على حسم مصيره بشكل نهائي عقب المشاركة في مونديال روسيا المقبل، خاصة أنه يتوقع تلقي عروض قوية بعد كأس العالم.

وفي إطار آخر تلقى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرضًا رسميًا للمشاركة في دورة تبوك الدولية الودية بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو المقبل بمشاركة أندية سعودية وعدد من الأندية الخارجية.

وقال عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة بالأهلي، إن النادي تلقى دعوة للمشاركة في دورة تبوك الدولية الودية بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو المقبل بمشاركة أندية سعودية وعدد من الأندية الخارجية.

وأكد المدير الرياضي أنه تم تحويل الدعوة للجهاز الفني لفريق الكرة؛ لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ترتيبات الموسم الجديد، ووفقًا لمباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

