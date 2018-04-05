طارق حامد يكشف حقيقة انتقاله من الزمالك إلى النادي الأهلي المصري

كشف طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن انتقاله لصفوف الأهلي المصري، خلال الفترة المقبلة باستخدام الشرط الجزائي في عقده.

وكشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن توصل طارق حامد لاتفاق مع إدارة النادي الأهلي للانتقال لصفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب كأس العالم باستخدام الشرط الجزائي في عقده.

وقال طارق حامد في تصريحات لإرم نيوز: “كل ما تردد عن توصلي لاتفاق مع مسؤولي الأهلي غير صحيح مطلقًا، ومجرد إشاعات سخيفة لا أعلم ما سر انتشارها خلال الساعات الأخيرة”.

وأضاف حامد: “هل من المعقول أن أقوم بتجديد عقدي مع الزمالك منذ أيام قليلة، ثم بعدها أتوصل لاتفاق مع الأهلي، لن أرتدي أي قميص داخل مصر إلا نادي الزمالك فقط، وهذا قراري النهائي”.

وتابع: “مع احترامي للنادي الأهلي أنا زملكاوي قبل أن أنتقل لصفوف الزمالك، ولن أضحي بعلاقتي الجيدة مع جماهير القلعة البيضاء، من أجل الانتقال للمنافس التقليدي”.

وأردف حامد: “لن ألتفت لمثل هذه الإشاعات السخيفة، وكل تركيزي في الفترة الحالية هو تطوير مستواي الفني والبدني استعدادًا للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم، وهو شرف كبير لأي لاعب يجعله لا يفكر في أي أمر آخر حتى الانتهاء من المشاركة في الحدث العالمي”.

وأكد حامد أنّ إدارة الزمالك منحته الحرية للاحتراف في أوروبا عقب نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم في حالة وصول عرض مالي مناسب للنادي.

وقال: “لو رحلت عن الزمالك سيكون من أجل الاحتراف في أوروبا، ومرتضى منصور رئيس الزمالك أكد لي بعد تجديد عقدي أن النادي لن يمانع في احترافي حال وصول عرض مناسب عقب كأس العالم”.

واختتم طارق حامد: “أتمنى أن أحقق حلمي بالانتقال للدوري الإنجليزي أو الإسباني عقب نهاية كأس العالم، وأبذل قصارى جهدي للظهور بمستوى مميز في كأس العالم لتحقيق هذا الحلم”.