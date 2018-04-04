ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي‎

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد صدارته لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفين في ذهاب ربع النهائي أمام يوفنتوس.

وسجل المصري محمد صلاح هدفًا والسنغالي ساديو ماني هدفًا في فوز فريق ليفربول على مانشستر سيتي، فيما لم يسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي في فوز فريقه برشلونة على روما 4-1 والفرنسي وسام بن يدر خلال هزيمة فريقه إشبيلية أمام بايرن ميونخ 2-1 .

وغادر كل من الإنجليزي هاري كين من توتنهام والأوروغوياني إيدينسون كافاني والبرازيلي نيمار لاعبا باريس سان جرمان المنافسة.

ترتيب الهدافين

البرتغالي كريستيانو رونالدو ( ريال مدريد ) :8 أهداف

الفرنسي وسام بن يدر ( إشبيلية ) : 8 أهداف

البرازيلي روبيرتو فيرمينيو ( ليفربول ) : 7 أهداف

الإنجليزي هاري كين ( توتنهام ) :7 أهداف

المصري محمد صلاح ( ليفربول ) : 7 أهداف

السينغالي ساديو ماني ( ليفربول ) : 7 أهداف

الأرجنتيني ليونيل ميسي ( برشلونة ) :6 أهداف

البرازيلي نيمار ( باريس سان جرمان ) : 6 أهداف