هل يتسبب خطأ إداري في إبعاد محمد صلاح عن منتخب مصر في كأس العالم؟

كشف خبير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم محمد بيومي عن وجود أزمة تهدد محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بعدم المشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر.

وأكد بيومي في تصريحات إذاعية أن محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في كأس العالم بروسيا، بسبب تغيبه عن كشف الحصول على عينات من اللاعبين خلال معسكر سويسرا الماضي، عندما لعب منتخب مصر أمام البرتغال واليونان.

وأشار بيومي إلى أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، مستنكرًا التعامل السطحي للمسؤولين في اتحاد الكرة حول هذا الأمر، الذي قد يؤدي إلى إيقاف صلاح وعدم مشاركته مع مصر في المونديال.

وقال بيومي إن “تصريحات المسؤولين في مصر مغلوطة، في الماضي كان يتم إجراء كشف المنشطات بعد أي بطولة أو انتهاء المنافسات الودية، لكن منذ 4 سنوات بدأ تغيير نظام العمل”.

وأوضح بقوله: “يتم إخطار كل الاتحادات التي تشارك في مسابقات عالمية ودولية بإرسال كل برامج الإعداد الخاصة بها قبل أي بطولة، وكل المعلومات الخاصة عن اللاعبين، إلى معمل المنشطات التابع للفيفا “وادا”.

وأشار إلى أن “وادا” بعدما تحصل على برامج الإعداد تذهب إلى معسكر الفرق لإجراء كشف المنشطات، وإذا لم تجد اللاعب لأكثر من مرة يتم إيقافه، وهي حالة صلاح”.

وأوضح أن “عدم إجراء صلاح كشف المنشطات في المعسكر الماضي ليست مسؤولية صلاح فقط بل مسؤولية المنتخب أيضًا، ويجب عليه الخضوع لكشف المنشطات في المعسكر المقبل وأن يتم التنسيق مع مسؤولي المنتخب بتواجد اللاعب في المواعيد التي تم إرسالها للمعمل”.