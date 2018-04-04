مرتضى منصور يفتح النار على محمد أبوتريكة بسبب رغبته في العودة إلى مصر (فيديو)

شنَّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، هجومًا ناريًا على محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بسبب رغبته في العودة لمصر خلال الفترة المقبلة، وإنهاء تعاقده مع قنوات “بي إن سبورتس”.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: “عودة أبوتريكة قرار شخصي له لأنه هرب خوفًا من الحبس بسبب الانتماء لجماعة إرهابية ولا مشكلة في عودته ليحاكم أمام المحاكم المصرية”.

وأضاف: “أبوتريكة حصل على الملايين من النادي الأهلي والمنتخب ثمنًا لما قدمه، والشعب يحب موهبته، ولكنه ليس فوق القانون، إذ تم حبس لاعب كرة قدم أسواني لاتهامه بالانضمام لداعش ولم يتحدث عنه أحد”.

وتابع: “يجب أن نفرّق بين قدم اللاعب وقلبه وعقله، إذ إن قلب وعقل أبوتريكة مع الإخوان، وكان مع رابعة قلبًا وقالبًا، وتبرّع لصالح اعتصام رابعة بمولدات كهربائية”.

وأردف: “حب الوطن أهم من حب أي شخص، ومحبو أبوتريكة يحبونه لقدمه، إن شهداء الجيش والشرطة ضحايا الإخوان أكثر من ضحايا إسرائيل”.

وأكمل: “أبوتريكة هرب إلى قطر الأم الحنون لكل إرهابي، ومصر تتعرّض لإرهاب يومي بسبب جماعة الإخوان فهو من الخلايا النائمة، وليس محبًا فقط للإخوان بل ساعدهم ويجب التفرقة بين براعته في كرة القدم وبين موقفه المعادي للدولة”.

من جانبه، هاجم المستشار محمد عثمان، محامي أبوتريكة، تصريحات مرتضى منصور عن موكله لأنها تؤثر على حكم القضاء.

وقال عثمان: “علينا أن نحترم ما يصدره القضاء، ولا نتحدث عن قضية أبوتريكة لأنها مدرجة بالمحاكم أنا مش فاهم إيه سبب الحملة الإعلامية ضد أبوتريكة”.

وأكد أن تصريحات مرتضى منصور عن أبوتريكة تجافي الحقيقة، وأنه لا يوجد سند في الأوراق عن مساندة أبوتريكة لاعتصام رابعة، لافتًا إلى أن لجنة التحفظ امتنعت عن التحفظ على أموال أبوتريكة.