مرتضى منصور: هناك محاولات لإحداث فتنة بين الزمالك والأهلي بسبب أزمة عبدالله السعيد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أزمة توقيع عبدالله السعيد، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، للقلعة البيضاء ثم تمديد عقده مع القلعة الحمراء لن تؤثر على علاقته بمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال مرتضي في تصريحات تلفزيونية: “هناك محاولات لإحداث فتنة بين الزمالك والأهلي بسبب أزمة عبدالله، وليعلم الجميع أنني لن أسمح أن يكون هناك أزمة بسبب هذه القضية أو فتنة بين جماهير الناديين”.

وأضاف: “لا توجد مشكلة بيني وبين محمود الخطيب، وصرحت من قبل بأنني لم أوجه له أي إساءة في إحدى المداخلات الهاتفية بالقناة، هو صديقي وكان يأتي للجلوس معي، وقام بتهنئتي برئاسة الزمالك، وأتمنى له الشفاء العاجل، فهو شخص محترم وعلى خلق، وأرفض الوقيعة بيني وبينه”.

وتابع: “عبدالله السعيد هو أفضل لاعب في مصر وأفريقيا، مشكلته أنه مدد عقده مع الأهلي بعد التوقيع للزمالك، سوف نحصل على حق الزمالك فقط لا غير كما قلت من قبل، الزمالك سوف يحصل من السعيد على 10 أضعاف ما تقضاه”.

وظهر عبد الله السعيد لأول مرة داخل مقر النادي الأهلي، يوم السبت، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة طنطا.

صاحب الـ32 عامًا شارك هذا الموسم في 23 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات، سجل فيها 12 هدفًا وصنع 12 هدفًا آخر.

ويواجه الأهلي طنطا، يوم الاثنين المقبل، في وقت حسم فيه الأهلي بطولة الدوري قبل التوقف الدولي فيما يحتل طنطا المركز الـ16 بـ26 نقطة.