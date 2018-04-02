ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي على الزمالك‎ (صورة)

حقق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على منافسه نادي الزمالك، اليوم الإثنين، بنتيجة 3/1، في إطار مباريات الجولة الـ 30 (مؤجلة) من الدوري المصري.

وتناوب على تسجيل أهداف الإسماعيلي كل من محمود متولي وكريم بامبو وإبراهيم حسن، في حين سجل معروف يوسف هدف الزمالك الوحيد.

وحقق الإسماعيلي فوزه رقم 17 الموسم الحالي، ليعزز آماله في الحفاظ على المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري المصري.

ورفع الفوز رصيد (الدراويش) إلى 59 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي الذي حسم اللقب لصالحه، ويتقدم على الزمالك بـ 5 نقاط الذي خسر 7 مرات، مع تبقي 5 جولات على خط النهاية.

في حين يأتي المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، ويتأخر عن الزمالك بـ 5 نقاط مع مباراة أكثر للزمالك.

وكان الأهلي قد حسم اللقب لصالحه الشهر الماضي، ليحقق اللقب للمرة 40 في تاريخه والثالث على التوالي.