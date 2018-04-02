مرتضى يكشف سببًا غريبًا لخسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سببًا غريبًا وراء هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الإسماعيلي بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم في بطولة الدوري العام المصري.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية عقب نهاية اللقاء: “الزمالك أنهار في الشوط الثاني من لقاء الإسماعيلي عقب عِلم اللاعبين أن موظفي الخزينة صدر ضدهم قرار بالحبس من النيابة”.

وأضاف مرتضى: “الدليل على ما أقول إن الفريق في الشوط الأول لم يكن بهذا السوء والانهيار لكن خلال الاستراحة علم اللاعبون بحبس موظفي النادي بقرار النيابة فكان الانهيار”.

على جانب آخر أكد محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، أهمية الفوز الذي حققه الدراويش على منافسه الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وقال أبو جريشة في تصريحات إذاعية: “انتصار مهم للإسماعيلي، واللاعبون أدّوا ما عليهم، الزمالك فريق كبير جدًا ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ”.

وأضاف: “أدينا الشوط الثاني بشكل أفضل بكثير، غياب كالديرون أثر جدًا في الفريق، هو لاعب مهم داخل المنظومة”.

واختتم: “إبراهيم حسن كان غائبًا لفترة بسبب الإصابة، لكنه عاد بشكل جيد وسجل هدفًا”.

يذكر، أنه بهذا الفوز يواصل الإسماعيلي احتلاله لوصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، بينما يأتي الزمالك خلفه بمجموع نقاط 54.