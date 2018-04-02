الإسماعيلي يسقط نادي الزمالك ويعزز مركزه الثاني في ترتيب الدوري المصري

عزز الإسماعيلي موقعه في المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 3/1 على ملاحقه المباشر الزمالك في مباراة قمة مؤجلة بينهما اليوم الإثنين.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 59 نقطة متقدمًا بفارق 5 نقاط عن الزمالك في صراعهما على المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بينما حسم الأهلي حامل اللقب المسابقة قبل 6 جولات على النهاية.

ومنح محمود متولي مدافع الإسماعيلي التقدم لفريقه بعد ربع ساعة من البداية عندما استقبل تمريرة عرضية من إبراهيم حسن وضعها برأسه في الشباك على يمين أحمد الشناوي حارس الزمالك.

وأدرك النيجيري معروف يوسف التعادل للزمالك، الذي خسر للمرة السابعة في 29 مباراة، في الدقيقة 30 من متابعة جيدة للكرة التي سددها حازم إمام وأبعدها دفاع الإسماعيلي من على خط المرمى ليعيدها للشباك.

وأعاد البديل كريم أحمد (بامبو) التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 69 بتسديدة قوية قبل أن يجعل إبراهيم حسن النتيجة 3/1 لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.