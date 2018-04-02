مصطفى فتحي يحسم قراره حول الانتقال للنادي الأهلي المصري

حسم مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف نادي التعاون السعودي موقفه من الانتقال لصفوف النادي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، بعد أن ترددت أنباء قوية عن انتقاله لصفوف القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي خالد الغندور في تصريحات إذاعية إن “مصطفى فتحي رفض كل محاولات مسؤولي النادي الأهلي للحصول على خدماته، وأكد أنه لن يلعب في مصر سوى للزمالك خاصة في ظل وجود بند وشرط جزائي في عقده يجعل انتقاله إلى أي فريق داخل مصر من رابع المستحيلات، حيث يصل هذا الشرط الجزائي إلى نحو 10 ملايين دولار”.

وأضاف الغندور بخصوص إصابة اللاعب وعلاجه في ألمانيا، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، تكفل بعلاج مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون السعودي بألمانيا بعد الشكوك حول إصابته بالرباط الصليبي.

وتابع أن “الإشاعات الخاصة باللاعب في ألمانيا أظهرت إصابته ببعض الالتهابات الطفيفة وتم علاجها، وعاد للمشاركة بمران الفريق، وقريبًا سيشارك أساسيًا مع الفريق”.

وأوضح الغندور أن اللاعب دائم التواصل مع محمود فايز مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، حيث يرغب الجهاز الفني للفراعنة في إعطاء فرصة أخيرة لمصطفى فتحي للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

وختم الغندور حديثه ليؤكد بأنه من رابع المستحيلات أن يلعب مصطفى فتحي في مصر سوى لنادي الزمالك، ولكن اللاعب يفضل في المقام الأول أن يستمر في السعودية خلال هذه الفترة.