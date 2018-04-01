الزمالك يحصل على توقيع لاعب سابق للنادي الأهلي

نجح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في إتمام صفقة جديدة لضم لاعب لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد في برنامجه التلفزيوني “المدرج” على فضائية “دي إم سي سبورت”: “وقّع محمد حسن لاعب وسط دجلة على عقود مبدئية لنادي الزمالك، مدة 5 مواسم مقبلة، بعد الجلسة التي عُقدت معه في الساعات الماضية، بعد إبداء إيهاب جلال المدير الفني للفريق موافقة على ضمه”.

وأضاف عبدالجواد: “طلب محمد حسن من مسؤولي الزمالك، حسم المفاوضات مع دجلة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توقيعه على العقود المبدئية وإبدائه رغبة في ارتداء القميص الأبيض”.

يذكر أن محمد حسن كان من ناشئي النادي الأهلي، وانتقل لصفوف بلدية المحلة، وتألق في الموسم الحالي مع وادي دجلة ما جعله على رادار الزمالك لضمه في الصيف.

من جانب آخر يدرس مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعديل عقد أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق الأبيض مع الثنائي معروف يوسف ومحمود الونش خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس الزمالك قد استقر في وقت سابق على تعديل عقود الونش ومعروف يوسف حتى يتناسب عقد الأول مع مردود ما يقدّمه للفريق الأبيض بجانب تعديل عقد الثاني لإلغاء الشرط الجزائي في عقده والذي يتيح للاعب الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي نظير سداد 5 ملايين جنيه للقلعة البيضاء.

ووعد مرتضى اللاعبين خلال جلسته معهم بأنه سوف يتم تعديل عقود البعض منهم، بما يتناسب مع أدائهم خلال الفترة المقبلة.