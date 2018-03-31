موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة‎

ينتظر عشاق الكرة المصرية، كلاسيكو من نوع خاص بين فريقي الزمالك والإسماعيلي فى الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف اللقاء إستاد الإسماعيلية، يوم الإثنين المقبل، وستكون مواجهة بين منافسَينِ مباشرَينِ على وصافة الدوري هذا الموسم، فالدراويش يحتلون المركز الثاني برصيد 56 نقطة، في حين يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ما يعني أن الفارق بينهما هو نقطيتان فقط، وأن نتيجة هذه القمة ستساهم كثيرًا في تحديد ملامح وصيف الدوري هذا الموسم.

الزمالك يدخل اللقاء وهو جريح؛ لخروجه من دور الـ32 في كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد فريق ويلايتا ديتشا الأثيوبي، وذلك بعد أن خسر في الذهاب بهدفين لهدف، وانتصر في العودة بنفس النتيجة، فلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي فاز بها الفريق الأثيوبي بنتيجة (4-3).

الإسماعيلي القادم من ثلاثة انتصاراتٍ متتالية في الدوري المصري، كانت ضد سموحة ووادي دجلة وبتروجت، وسيدخل اللقاء ضد أبناء إيهاب جلال وكله أمل في مواصلة الصحوة وتحقيق فوزه الرابع على التوالي، الذي سيؤمن له المركز الثاني، إذ سيرتفع رصيد الدراويش وقتها إلى النقطة 59، وسيصبح الفارق بينه وبين الفارس الأبيض 5 نقاطٍ كاملة.

يشار إلى اللقاءات السابقة بين الفريقين تشير إلى تفوق الزمالك على الإسماعيلي، إذ تقابلا 110 مرات من قبل في الدوري المصري الممتاز، حقق الفارس الأبيض من خلالها 46 انتصارًا، مقابل 31 فوزًا للدراويش، بينما رضي الفريقان بالتعادل 33 مرة.

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة أون سبورت، وقناة dmc SPORTS، أو شاشة قناة نايل سبورت.